تشكيل الأهلي الرسمي أمام اتحاد العاصمة في السوبر الأفريقي

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أعلن عن تشكيل الفريق لمباراة اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الأفريقي.

تشكيل الأهلي أمام اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الأفريقي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وعلي معلول.

في خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور وحسين الشحات ورضا سليم.

في الهجوم: محمود كهربا

ويلعب الأهلي المباراة بصفته بطلاً لدوري أبطال أفريقيا النسخة الماضية بعد الفوز على الوداد المغربي بنتيجة 3/2 بمجموع المباراتين.

بينما يلعب الفريق الجزائري المباراة بعد حصده لقب الكونفدرالية الأفريقية على حساب يانج أفريكانز التنزاني.

حققت الأندية المصرية على لقب السوبر الأفريقي، كأكثر من حصل على البطولة تاريخيا، حيث تمتلك 12 نسخة خلال مشاركتهم بالبطولة.

ألقاب الأندية المصرية في السوبر الأفريقي

استطاع أبناء القلعة الحمراء، تحقيق لقب السوبر الأفريقي 8 نسخ، وأضاف غريمة التقليدي نادي الزمالك 4 ألقاب آخرين، وبذلك أصبحت الأندية المصرية توجت بالسوبر الأفريقي 12 مرة عبر التاريخ.

تنطلق مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف.

القنوات الناقلة لـ مباراة الأهلي واتحاد العاصمة بـ السوبر الأفريقي:

ستكون المباراة بين الأهلي واتحاد العاصمة في كأس السوبر الأفريقي، عبر قنوات، beIN Sports HD 6 ،SSC EXTRA 3 HD.



