الدوري السعودي.. تعادل سلبي بين الشباب والفيحاء في الشوط الأول

انتهت مجريات الشوط الأول بين الفيحاء ونظيره الشباب بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المباراة التي تجمعهما حاليًا، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

تشكيل الشباب..

في حراسة المرمى: كيم سيونج جيو.

في خط الدفاع: فواز الصقور ونادر الشراري ورومان سايس ومتعب الحربي.

في خط الوسط: جوستافو كويلار وحسين القحطاني وإيفر بانيجا.

في الهجوم: هتان باهبري وحبيب ديالو ويانيك كاراسكو.

تشكيل الفيحاء..

في حراسة المرمى: ستويكوفيتش.

في الدفاع: جيسلان كونان، حسين الشويش، سامي الخيبري، محمد البقعاوي.

في الوسط: جوكو سيمروت، ريكاردو ريلر، هنري أونيكورو، عبدالحميد الصابيري، سلطان مندش.

في الهجوم: فاشون ساكالا.