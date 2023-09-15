مساجد مصر تتضامن مع المغرب وليبيا.. ملحمة حب من أم الدنيا تجاه الأشقاء

تضامنت مصر مع الأشقاء العرب ليبيا والمغرب في أزماتهما الأخيرة, حيث تعرضت الأولى لفيضانات عنيفة، ما أودى بحياة عشرات الالاف وإصابة وفقدان عشرات الالاف الاخرين، وتعرضت الثانية إلى زلزال مدمر، ما تسبب في مصرع وإصابة عشرات الالاف أيضا.

وكعادتها مصر تقف بجانب الأشقاء في المحن والأزمات، حيث أعلن الرئيس السيسي عن كامل الدعم والتضامن لكل من ليبيا والمغرب، وإرسال تشكيلات من القوات المسلحة للمساعدة في عمليات الإنقاذ والبحث عن المفقودين، بالإضافة إلى إرسال مساعدات طبية وغذائية.

أما داخليًا فقد أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إقامة صلاة الغائب اليوم الجمعة على ضحايا زلزال المغرب وإعصار ليبيا في جميع مساجد مصر عقب صلاة الجمعة إن شاء الله تعالى.

وكانت قد كشفت اليوم وزارة الداخلية المغربية عن ارتفاع ضحايا الزلزال المدمر إلى 3000 حالة وفاة تم دفن 2944 منهم، و5674 مصابا.

زلزال المغرب

واضافت الداخلية المغربية، ان عدد الوفيات بلغ 1684 حالة فى إقليم الحوز، و1000 حالة فى إقليم تارودانت، كما تم تسجيل العديد من حالات الإصابات والمفقودين