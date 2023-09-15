شهد قصر ثقافة ساحل سليم استمرارًا لليوم الثاني على التوالي فعاليات "ابنتي الغالية"، وذلك في إطار المبادرة التعليمية التي تقدمها جمعية فرصة لتنمية المجتمع بساحل سليم. تهدف هذه الفعالية إلى تحسين قدرة طلاب المرحلة الابتدائية على القراءة والكتابة.

تأتي هذه الفعالية تحت توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، بالإضافة إلى التعليمات الصادرة من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني. وتشرف على هذه الفعالية إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل. وقد قام فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي بتنظيم مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية في إطار برنامج "ثقافتنا في إجازتنا" للموسم الصيفي الجديد.

ويهدف هذا البرنامج إلى تقديم نشاطات ثقافية متنوعة وممتعة للأطفال خلال فترة العطلة الصيفية، بهدف تعزيز ثقافتهم وإثراء معرفتهم. وشهد قصر ثقافة ساحل سليم إقبالًا كبيرًا من الطلاب وأولياء الأمور، حيث تم تقديم ورش عمل ومسابقات في القراءة والكتابة، بالإضافة إلى مشاركة الطلاب في نشاطات ترفيهية وفنية مختلفة.

وتعدّ هذه المبادرة العلمية الثقافية فرصة هامة للطلاب لتنمية مهاراتهم اللغوية والثقافية، كما تساهم في تعزيز روح الابتكار والتعلم النشط بينهم. وقد أشاد الأستاذ محمود أحمد عبد العال بجهود جمعية فرصة وفرع ثقافة أسيوط في تنظيم هذه الفعالية الهادفة، وأعرب عن تطلعه لرؤية تأثير إيجابي لها على قدرات الطلاب وإحداث تغيير فعّال في مجتمع ساحل سليم.

يذكر أن فعاليات "ابنتي الغالية" ستستمر لعدة أيام، حيث سيتم استضافة عدد من الخبراء والمتخصصين لإلقاء محاضرات وورش عمل تربوية تهدف إلى تنمية مهارات الطلاب وتعزيز ثقافتهم التعليمية. وينتظر أن يشهد القصر إقبالًا مستمرًا وحضورًا كبيرًا من الأهالي في الأيام القادمة، حيث يمكن للأطفال الاستمتاع بأنشطة ممتعة وفريدة من نوعها في جو تعليمي حافل بالمعرفة والتجارب الجديدة.

ثقافة ساحل سليم تواصل فعاليات مبادرة ابنتي الغالية

ثقافة ساحل سليم تواصل فعاليات مبادرة ابنتي الغالية