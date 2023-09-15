كورة لايف بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلى واتحاد العاصمة يلا شوت اليوم في نهائي السوبر الأفريقي
كورة لايف بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة يلا شوت اليوم في نهائي السوبر الأفريقي
كورة لايف بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلى واتحاد العاصمة يلا شوت اليوم في نهائي السوبر الأفريقي ، لمتابعة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في نهائي السوبر الأفريقي بث مباشر، يمكنك الاعتماد على خدمة بث المباريات الحية المُقدمة من موقع كورة لايف koora live. هذا الموقع الإلكتروني يُقدم خدمة بث مباشر للأحداث الرياضية، بما في ذلك هذه المباراة الهامة ، ويُعتبر كورة لايف koora live مصدرًا موثوقًا لعشاق الرياضة الذين يتطلعون لمتابعة المباريات عبر الإنترنت. ستتمكن من مشاهدة المباراة بسهولة ومن أي مكان تختاره، سواء كنت في المنزل، أو في العمل، أو حتى أثناء التنقل ، واستعد لتشجيع فريقك المفضل واستمتع بتجربة رياضية رائعة من خلال خدمة بث المباريات الحية على موقع كورة لايف koora live.
بث مباشر مباراة الأهلى واتحاد العاصمة
سيكون هناك فرصة مثيرة للاستمتاع بمشاهدة مباراة كرة القدم المهمة بين الأهلي واتحاد العاصمة في نهائي السوبر الأفريقي. ستقام المباراة اليوم، في 15 سبتمبر 2023، الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت السودان والأردن وجنوب أفريقيا، والساعة 7 مساءً بتوقيت المغرب والجزائر وتونس ، وإذا كنت ترغب في الاستمتاع بأحداث المباراة مباشرة، يمكنك مشاهدتها عبر البث المباشر. سيوفر لك البث المباشر فرصة رائعة لمتابعة تحركات الفرق والأهداف الرائعة التي قد تحدث في هذه المباراة المثيرة. تأكد من الاستعداد والجلوس أمام شاشتك في الوقت المحدد للاستمتاع بمشاهدة هذا اللقاء الكروي الممتع بجودة عالية دون تعليقات أو انقطاعات.
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اضغط هنا لمشاهدة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة بث مباشر
تشكيلة اتحاد العاصمة لمواجهة الأهلي
- في حراسة المرمى: أسامة بن بوط.
- في الدفاع: زين الدين بلعيد – حسين دهيري – نبيل لعمارة – سعدي رضواني.
- في الوسط: أسامة شيتة – براهيم بن زازا – سيكو كوناتي.
- في خط الهجوم: خالد بوسليو – إسماعيل بلقاسمي – نور الإسلام فتوحي.
تشكيلة الأهلي لمباراة اليوم
- حراسة المرمى: محمد الشناوي.
- الدفاع: محمد هاني – محمد عبد المنعم – رامي ربيعة – علي معلول.
- الوسط: مروان عطية – أليو ديانج – إمام عاشور – رضا سليم – بيرسي تاو.
- الهجوم: محمود كهربا.
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة
|تردد قناة بين سبورت 4
|تردد قناة الرياضية السعودية SSC
قمر صناعي: نايل سات
التردد: 11054
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
تصحيح الخطأ: 2/3
مشفرة
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 12523
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 5/6
مشفرة
|تردد قناة 1 SSC
|تردد قناة HD SSC المفتوحة
القمر الصناعي: بدر سات
التردد: 12418
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 3/2
مشفرة
القمر الصناعي: عرب سات
التردد: 11747- 12418
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 3/2
مفتوحة
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