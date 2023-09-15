كورة لايف بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة يلا شوت اليوم في نهائي السوبر الأفريقي

كورة لايف بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلى واتحاد العاصمة يلا شوت اليوم في نهائي السوبر الأفريقي

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بث مباشر مباراة الأهلى واتحاد العاصمة

سيكون هناك فرصة مثيرة للاستمتاع بمشاهدة مباراة كرة القدم المهمة بين الأهلي واتحاد العاصمة في نهائي السوبر الأفريقي. ستقام المباراة اليوم، في 15 سبتمبر 2023، الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت السودان والأردن وجنوب أفريقيا، والساعة 7 مساءً بتوقيت المغرب والجزائر وتونس ، وإذا كنت ترغب في الاستمتاع بأحداث المباراة مباشرة، يمكنك مشاهدتها عبر البث المباشر. سيوفر لك البث المباشر فرصة رائعة لمتابعة تحركات الفرق والأهداف الرائعة التي قد تحدث في هذه المباراة المثيرة. تأكد من الاستعداد والجلوس أمام شاشتك في الوقت المحدد للاستمتاع بمشاهدة هذا اللقاء الكروي الممتع بجودة عالية دون تعليقات أو انقطاعات.

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تشكيلة اتحاد العاصمة لمواجهة الأهلي

في حراسة المرمى: أسامة بن بوط.

في الدفاع: زين الدين بلعيد – حسين دهيري – نبيل لعمارة – سعدي رضواني.

في الوسط: أسامة شيتة – براهيم بن زازا – سيكو كوناتي.

في خط الهجوم: خالد بوسليو – إسماعيل بلقاسمي – نور الإسلام فتوحي.

تشكيلة الأهلي لمباراة اليوم

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني – محمد عبد المنعم – رامي ربيعة – علي معلول.

الوسط: مروان عطية – أليو ديانج – إمام عاشور – رضا سليم – بيرسي تاو.

الهجوم: محمود كهربا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة