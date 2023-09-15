الأهلي واتحاد العاصمة.. جولة داخل ملعب الملك فهد بمدينة الطائف بالسعودية (فيديو)

السوبر الأفريقي

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة بالوطن العربي، مساء اليوم، إلى إنطلاق صافرة مباراة السوبر الإفريقي التى تجمع بين الأهلي المصري ونظيره اتحاد العاصمة الجزائري في السعودية للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

ويستضيف ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، بمدينة الطائف بالسعودية مباراة السوبر الليلة، التى تجمع حامل لقب دوري الأبطال الإفريقية، مع بطل كأس الكونفدرالية لتحديد بطل واحد يتوج بلقب السوبر الأفريقي.

جولة داخل ملعب الملك فهد بمدينة الطائف

مجدُ سيعلنُ بين جنباتهِ. وبطل واحدٍ سيرفعُ الكأس. ⏳



جولة داخل ملعب الملك فهد بمدينة الطائف. 🇸🇦#TotalEnergiesCAFSC | #SuperAfricaInTaif pic.twitter.com/r3v2GsGGsZ — كأس السوبر الإفريقي 🏆 (@CAFCLCC_ar) September 15, 2023

ملعب الملك فهد بمدينة الطائف

ملعب الملك فهد بمدينة الطائف

ملعب الملك فهد بمدينة الطائف

ملعب الملك فهد بمدينة الطائف

الأهلي واتحاد العاصمة وجهًا لوجه في لقاء لا يقبل القسمة

كُل الأعين نحو اللقب والجميع يسعى لمعانقتة! 🤩



الأهلي واتحاد العاصمة وجهًا لوجه في لقاء لا يقبل القسمة. 🏆



كونوا جاهزين للقاء مثير! ⏳#TotalEnergiesCAFSC | #SuperAfricaInTaif pic.twitter.com/8h9DIdXIB0 — كأس السوبر الإفريقي 🏆 (@CAFCLCC_ar) September 15, 2023

وتنطلق مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة في السوبر الأفريقي

وتذاع مباراة بين الأهلي و اتحاد العاصمة في كأس السوبر الأفريقي ، عبر قنوات، beIN Sports HD 6، SSC EXTRA 3 HD.