يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلى وإتحاد العاصمة بث مباشر بدون تقطيع في السوبر الأفريقي

يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلى وإتحاد العاصمة بث مباشر بدون تقطيع ، يتجه الأضواء والأنظار اليوم الجمعة الموافق 15 سبتمبر 2023، نحو ملعب استاد الملك فهد بمدينة الطائف في المملكة العربية السعودية، حيث يحتضن النهائي المثير لكأس السوبر الأفريقي لعام 2023 بين الأهلي المصري ونادي اتحاد الجزائر.

يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلى وإتحاد العاصمة

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد اتحاد العاصمة الجزائري اليوم في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس، السعودية، قطر، الكويت، لبنان، اليمن، الأردن، البحرين، سوريا، العراق، والساعة 10:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، والساعة 8:00 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان، والساعة 7:00 مساءً بتوقيت تونس والجزائر، المغرب.

أما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري اليوم في السوبر الأفريقي 2023، فهي قنوات بين سبورت beIN SPORTS والقنوات الرياضية السعودية SSC نهائي كأس السوبر الأفريقي بشكل حصري.

ويعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر محاضرة ختامية للاعبي الفريق قبل التحرك إلى ملعب الملك فهد الرياضي بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية لخوض مباراة اتحاد العاصمة الجزائري بكأس السوبر الأفريقي المقرر إقامتها مساء اليوم الجمعة.

من المقرر أن تنطلق المحاضرة في السادسة والربع، يقوم خلالها المدير الفني بشرح العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالتحضير للمباراة والمهام المطلوبة من اللاعبين خلال اللقاء.

مشاهدة مباراة الأهلى وإتحاد العاصمة

وتغادر حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فندق الإقامة بمدينة الطائف في السابعة مساء اليوم، في طريقها لخوض مباراة اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الإفريقي.

واختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» الكابتن مصطفى عبده، نجم النادي الأهلي الأسبق، للمشاركة فى مراسم تقديم كأس السوبر الإفريقي؛ نظرا لتاريخه الكبير وكونه أحد أبرز اللاعبين في القارة.

من المقرر أن يدخل مصطفى عبده إلى أرض الملعب قبل ٢٠ دقيقة من انطلاق المباراة حاملا كأس البطولة، ويشاركه الكابتن حاج عدلان نجم الكرة الجزائرية الأسبق.

ويعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر محاضرة ختامية للاعبي الفريق قبل التحرك إلى ملعب الملك فهد الرياضي بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية لخوض مباراة اتحاد العاصمة الجزائري بكأس السوبر الأفريقي المقرر إقامتها مساء اليوم الجمعة.

من المقرر أن تنطلق المحاضرة في السادسة والربع، يقوم خلالها المدير الفني بشرح العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالتحضير للمباراة والمهام المطلوبة من اللاعبين خلال اللقاء.

اضغط هنا لمشاهدة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة بث مباشر

اضغط هنا لمشاهدة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة بث مباشر

يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلى

وتغادر حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فندق الإقامة بمدينة الطائف في السابعة مساء اليوم، في طريقها لخوض مباراة اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الإفريقي.

واختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» الكابتن مصطفى عبده، نجم النادي الأهلي الأسبق، للمشاركة فى مراسم تقديم كأس السوبر الإفريقي؛ نظرا لتاريخه الكبير وكونه أحد أبرز اللاعبين في القارة.

من المقرر أن يدخل مصطفى عبده إلى أرض الملعب قبل ٢٠ دقيقة من انطلاق المباراة حاملا كأس البطولة، ويشاركه الكابتن حاج عدلان نجم الكرة الجزائرية الأسبق.