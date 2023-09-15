خبير: خطر انهيار سد النهضة يعادل خسائر ليبيا 3000 مرة

قال الدكتور هاني شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن سد النهضة أكبر من السدين الذين انهارا في ليبيا معا بحوالى 3,000 مرة، ومنطقة سد النهضة تزيد عن درنة فى خطورة الفيضانات السنوية والانحدارات الشديدة والنشاط الزلزالى الأكبر فى القارة الافريقية.

وأشار أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عبر حسابه على فيسبوك، إلى أن السواحل الليبية تعرضت الأحد 10 سبتمبر 2023 لعاصفة غريبة على البحر المتوسط، لكونه محدود وشبه مغلق أدت إلى سقوط أمطار غزيرة على السواحل الليبية الشرقية، ومنها أكبر وادى فى ليبيا وهو وادى درنة، الذى يبلغ طوله حوالى 30 كم، ويكون دلتا عند تقابله مع البحر عليها مدينة درنة ذات الأراضى الخصبة ومياه الأمطار والمياه الجوفية.

وأوضح الدكتور شراقي، أنه تم بناء سدين صغيرين على الوادى لحماية المدينة من خطر السيول عام 1972، وهما من السدود الركامية اى من الصخور والطمى، وتسببا فى دمار المدينة.

وأضاف، أن السد الاول سد درنة جنوب المدينة بحوالى 2 كم ويستطيع تخزين 1.2 مليون م٣ فقط وارتفاعه حوالى 40 م، والسد الثانى على بعد 13 كم جنوب المدينة ويستطيع تخزين 23 مليون م٣ وارتفاعه 75 م ويسمى بو منصور، موضحا، أنه بعد الظروف الليبية الأخيرة انخفض الاهتمام بالمنشآت وبالعلم وساءت حالة هذه السدود الضعيفة من الأصل والمخصصة لحجز بعض المياه القليلة فى الشتاء.

وأستكمل، أن صخور الوادى جيرية وبعض الطفلة تشبه صخور المقطم فى مصر، وتعود لعصر الايوسين والوادى مملوء بالطمى الصالح للزراعة، ومع زيادة هطول الامطار انهار سد بو منصور واندفعت المياه كالطوفان نحو المدينة واذا بها تقذف بسد وادى درنة نحو المدينة ومعه المبانى وأكثر من 10 آلاف من سكان المدينة فى البحر المتوسط.

ولفت إلى أن إخواننا على النيل الأزرق دخلوا دائرة الخطر الدائم، بعد أن وصل التخزين 41 مليار م٣.