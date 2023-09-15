مديرية الصحة تدفع بقافلة إلى قرية أبونبوت بمركز دشنا

قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم الجمعة، إن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية أبو نبوت التابعة لمركز دشنا ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

فحص 1164 حالة…

وأضاف المحافظ، أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على عدد ١١٦٤ مواطن فى ٧ تخصصات طبية بواقع " ٤٠٤ حالة رمد ، ٢٩٢ حالة أمراض باطنية ، و ١٨٤ حالة طب اطفال ، ٧٤ حالة جراحة عامة ، ٤٤ حالة أمراض نساء وتوليد ، و ٣٣ حالة تنظيم الأسرة " فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد ١٣٥ حالة ، وعمل سونار لعدد ٢٠ حالة ، وأشعة لعدد ٩ حالات ، و اجراء الكشف المبكر لعدد ١٨ حالة ، وإنهاء اجراء العلاج علي نفقة الدولة لعدد ٦ حالات ، فضلا عن تحويل ٨ حالات للمستشفي لإستكمال العلاج.

وأشار المحافظ، إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الاولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية . ‏‪

و قال الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا ، إن الى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة فإن القافلة تقوم ايضا بخدمات التوعية حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية و وخطورة الزيادة السكانية ، والوقاية من الأمراض المختلفة ، حضرهما ٦٧ مواطنا .