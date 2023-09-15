مشاهدة مباراة الأهلي واتحاد الجزائر يلا شوت بث مباشر اليوم في السوبر الأفريقي

مشاهدة مباراة الأهلي واتحاد الجزائر يلا شوت بث مباشر اليوم في السوبر الأفريقي ، في نسخة جديدة من كأس السوبر الأفريقي، ستشهد المباراة القمة بين النادي الأهلي المصري ونادي اتحاد الجزائر، وهذه المرة ستُقام المباراة على الأراضي السعودية لأول مرة في تاريخ البطولة، وتحديدًا في ملعب مدينة الملك فهد الرياضية.

يأتي الأهلي إلى هذه المواجهة وهو حامل لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشرة في تاريخه، ويُعتبر أكثر الفرق مشاركة في مباراة السوبر، إلى جانب كونه بطلًا تاريخيًا للبطولة برصيد 8 ألقاب.

أما نادي اتحاد الجزائر، فيشارك في مباراة السوبر للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه بكأس الكونفدرالية الموسم الماضي، وهو الثالث من الفرق الجزائرية الذين يشاركون في هذه المسابقة بعد وفاق سطيف وشبيبة القبائل.

القنوات الناقلة لمباراة كأس السوبر الأفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة

القنوات الناقلة لكأس السوبر الأفريقي هي بي إن سبورت، وهي الناقل الحصري لجميع بطولات الأندية في القارة السمراء.

وستذاع مباراة الأهلي واتحاد العاصمة على القناة السادسة في الشبكة القطرية "beIN SPORTS HD 6".

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تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد الجزائر

بمكنك مشاهدة قناة beIN SPORTS HD 6 الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة في كأس السوبر الأفريقي 2023 على القمرين الصناعيين سهيل سات ونايل سات، من خلال الترددات التالية.

تردد قناة beIN SPORTS HD 6 على نايل سات

التردد : 11054.

: 11054. الاستقطاب : أفقي.

: أفقي. الترميز : 27500.

: 27500. التصحيح: 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS HD 6 على سهيل سات

التردد : 11585.

: 11585. الاستقطاب : عمودي.

: عمودي. الترميز : 27500.

: 27500. التصحيح: 2/3.

مشاهدة البث المباشر لمباراة كأس السوبر الأفريقي بين الأهلي واتحاد الجزائر

يمكنك مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة في كأس السوبر الأفريقي 2023 من خلال طريقتين، الأولى الاشتراك في تطبيق TOD، والثانية خدمة بي إن كونكت "beIN CONNECT".

موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في كأس السوبر الأفريقي 2023

موعد مباراة كأس السوبر الأفريقي بين الأهلي واتحاد الجزائر هو اليوم الجمعة 15 سبتمبر 2023.

ومن المقرر أن يطلق الحكم صافرة الديربي العربي الشمال أفريقي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت الجزائر.