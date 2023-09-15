مشاهدة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة بث مباشر يلا شوت اليوم في السوبر الإفريقي

بدون شك، اليوم هو يوم مميز لعشاق كرة القدم حيث يترقبون بفارغ الصبر نهائي السوبر الإفريقي بين النادي الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري. ستكون هذه المباراة مثيرة ومنتظرة، ومن المقرر بثها مباشرةً على استاد الملك فهد في المملكة العربية السعودية.

لا يُمكن لأي صوت آخر أن يعلو فوق صوت هذا الحدث الكروي الكبير الذي سيجمع بين الأهلي واتحاد العاصمة. الجماهير متحمسة لرؤية فرقها المفضلة تتنافس على هذا اللقب المرموق.

سيكون هذا النهائي مشوّقًا ومشحونًا بالتوتر والمتعة، وسيتمكن الجماهير من متابعته مباشرةً على شاشاتهم مساء اليوم.

موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في تمام الساعة التاسعة مساءً الجمعة المقبل، على ملعب استاد الملك فهد بمدينة الطائف في المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة

ومن المقرر أن تبث مواجهة الأهلي ضد اتحاد العاصمة الجزائري على قنوات بي إن سبورتس الناقل، كما تشارك في النقل أيضا قناة قناة بي إن سبورتس اتش دي 4 بتعليق عصام الشوالي.

تشكيل الأهلي المتوقع لـ اتحاد العاصمةحراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني – محمد عبدالمنعم – رامي ربيعة – على معلول.

الوسط: مروان عطية – أليو ديانج – إمام عاشور – رضا سليم – بيرسي تاو.

الهجوم: محمود كهربا.

الأهلي عقدة الأندية الجزائرية

وتقابل الفريق الكروي بنادي الأحمر أمام الأندية الجزائرية بشكل عام في 19 مباراة، حقق فيها 9 انتصارات وتعادل في 6 مباريات وهزم في 4

الأهلي أمام اتحاد العاصمة

وعلى مستوى المواجهات الثنائية، واجه «الشياطين الحمر» نظيره اتحاد العاصمة في مباراتين، وتمكن المارد الأحمر من الفوز في مباراة والتعادل في أخرى.

القيمة التسويقية

أغلى 3 لاعبين في النادي الأهلي

أليو ديانج – 4.50 مليون يورو

محمد عبدالمنعم – 3 ملايين يورو

محمد الشناوي – 2.50 مليون يورو

أغلى 3 لاعبين في اتحاد العاصمة

زين الدين بالعايد – مليون يورو

محمد أمين بوزيان – 600 ألف يورو

أسامة بنبوت – 600 ألف يورو

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رحلة في رأس كولر

تدور العديد من الأفكار داخل رأس السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، عن كيفية اختيار طريقة اللعب المناسبة لحصد بطولة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة.. حيث يوجد العديد من الإصابات التي تضرب الفريق، على رأسها عمرو السولية وأكرم توفيق وكريم فؤاد.

الصفقات الجديدة فرس الرهان

وتأتي الصفقات الجديدة على رأس أولويات كولر في مباراة اتحاد العاصمة، حيث ظهر كل من إمام عاشور ورضا سليم بشكل لافت في المباريات الودية التي خاضها المارد الأحمر في فترة الإعداد.

استبعاد موديست

وجاء استبعاد أنتوني موديست مهاجم النادي الأهلي الجديد من مباراة السوبر الإفريقي بمثابة الصدمة لـ مارسيل كولر وجهازه الفني بسبب رغبة الجهاز الفني للمارد الأحمر في إقحام اللاعب والاعتماد عليه بشكل أساسي في مباراة اتحاد العاصمة.

حمادة صدقي يتوقع نتيجة السوبر الإفريقي

تحدث حمادة صدقي مدرب منتخب مصر السابق، عن توقعاته لمباراة النادي الأهلي واتحاد العاصمة في نهائي السوبر الإفريقي.

وقال حمادة صدقي في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم»: مباراة الأهلي واتحاد العاصمة صعبة على المارد الأحمر لأنها مباراة بطولة، يجب على الأهلي استكمال ما اختتم به الموسم الماضي في حصد البطولات، وأحذر اللاعبين من التراخي والتعالي.

وأكمل: «لم نشاهد النادي الأهلي في المباريات الودية التي خاضها في النمسا، وهذا أمر غريب ألا تتم إذاعة تلك المباريات كي نحكم على أداء الأهلي».

وتابع: «لا أعتقد أن مارسيل كولر يجازف بالدفع بالصفقات الجديدة في مباراة هامة مثل تلك، يجب أن تدخل الصفقات الجديدة في أجواء النادي الأهلي أولا ومن ثم الدفع بها في المباريات».

وأكد: «إمام عاشور أهم لاعب في مصر وسيكون رقم 1 في مركزه مع النادي الأهلي ومنتخب مصر، لأنه يملك إمكانيات كبيرة».

وأشار: «الأهلي كان يحتاج إلى لاعب بنوعية إمام عاشور بعد رحيل حمدي فتحي، ولكن إمام عاشور يتفوق في الشق الهجومي.. وهو ما يحبه كولر».

وأردف: «لا أريد الحكم على موديست ولكنني شاهدت له بعض أهدافه في مقاطع الفيديو لاعب من طراز عال بالنظر أيضا للفرق التي مثّلها اللاعب».

واختتم: «جماهير الأهلي يجب أن تنتظر ظهور موديست مع الفريق ومن ثم الحكم عليه، ولا أعترف بالسن لأن هناك لاعبا مثل عبدالله السعيد أكبر من موديست ومع ذلك يؤدي بشكل جيد مع بيراميدز».