56 كرسيا متحركا و3000 كرتونة لمستفيدو مبادرة "خطى"

استهدفت مبادرة خطى، ضمن مبادرات "حياة كريمة"، الوصول لأهالي قرية "ببا"، بمحافظة بني سويف، لتوصيل 56 كرسي متحرك، لذوي الهمم والاحتياجات الخاصة من الأكثر احتياجا، كما نفذت "خطى" إحتفالية جمعت فيها أكثر من 3000 أسرة، لتسليمهم 3000 كرتونة مواد غذائية.

مبادرة خطى

وقال محمد علي جبر، منسق عام "حياة كريمة"، بمحافظة بني سويف، خلال تصريحاته لقناة «إكسترا نيوز»، إن المبادرة استطاعت أن تدخل السعادة على قلوب حاضري الاحتفالية، مؤكدا أن مبادرة خطى تقدم خدماتها لكافة مراكز بني السويف السبعة.

ومن جهته، أكد محمد المصري، نائب المنسق العام لمؤسسة حياة كريمة بمحافظة بني سويف، أن المبادرة استطاعت تقديم 56 كرسي متحرك(50 كرسي عادي و16 كرسي كهرباء، وكرسي واحد كهرباء cd للإعاقة الكاملة).

وأثتى المستفيدون من مبادرة "خطى" لحياة كريمة على الجهود المبذولة وقال أحدهما من الشباب: "بشكر حياة كريمة ألف مرة على كل إنجاز اتعمل في البلد وسلمونا كرسي متحرك"، وأضاف مواطن آخر مستفيد من مبادرة "خطى": "بنشكر الريس السيسي على مبادرة حياة كريمة وعلى كل الجهود اللي اتعملت لنا الناس دي فرحتنا".