الجمعة 15 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

فنانة سورية تعلن فقدان عائلتها في درنة.. وتناشد بالبحث عنهم

اعصار درنة
اعصار درنة

أعلنت الفنانة السورية مها المصري، أن ابن شقيقتها وأطفاله وزوجته، في عداد المفقودين في مدينة درنة الليبية، وناشدت بالبحث عنهم.

 

وأوضحت المصري، اسمه الكامل ومحل سكنه حتى تسهل عملية البحث عنه، وقالت عبر حسابها على توتير : "أبن أختي وزوجته وأولاده مفقودين في درنة، سكان مدينة قديمة بقرب من سوق ظلام وكنيسة، يلي بيعرف أي شي عنهن يبعتلنا، اسمو فتح الله منصف بن طاهر، يارب يرجعوا بخير وسلامة".

وذكرت في أحد التعليقات أسماء الأطفال المفقودين، وهم نجيب، وفارس، وحارث، وتيم، وسوسن.

 

واجتاح الإعصار المتوسطي يوم الأحد الماضي عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج بالإضافة إلى سوسة ودرنة، وتسبب بمقتل 6000 شخص مع آلاف المفقودين أغلبهم في درنة، في حصيلة غير نهائية.

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