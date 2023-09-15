الأهلي واتحاد العاصمة.. هل تواصل الأندية المصرية هيمنتها على السوبر الأفريقي ؟

حققت الأندية المصرية على لقب السوبر الأقريقي، كأكثر من حصل على البطولة تاريخيا، حيث تمتلك 12 نسخة خلال مشاركتهم بالبطولة.

ألقاب الأندية المصرية في السوبر الأفريقي

استطاع أبناء القلعة الحمراء، تحقيق لقب السوبر الأفريقي 8 نسخ، وأضاف غريمة التقليدي نادي الزمالك 4 ألقاب أخرين، وبذلك أصبحت الأندية المصرية توجت بالسوبر الأفريقي 12 مرة عبر التاريخ.

فهل يحقق الأهلي اللقب رقم 13 خلال مسيرة الأندية المصرية ببطولة السوبر الأفريقي؟

وتنطلق مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري على لقب السوبر الأفريقي في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف.

القنوات الناقلة لـ مباراة الأهلي واتحاد العاصمة بـ السوبر الأفريقي:

وتذاع مباراة الأهلي و اتحاد العاصمة في كأس السوبر الأفريقي ، عبر قنوات، beIN Sports HD 6، SSC EXTRA 3 HD.