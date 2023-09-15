بث مباشر "كورة لايف".. مشاهدة مباراة الاهلى ضد اتحاد العاصمة في كأس السوبر الأفريقي اليوم

بث مباشر "كورة لايف".. مشاهدة مباراة الاهلى ضد اتحاد العاصمة في كأس السوبر الأفريقي اليوم ،

سيتم بث مباراة الأهلي واتحاد العاصمة على قناة بي إن سبورتس اتش دي 4. وإليكم تفاصيل تردد القناة ، ولضمان استقبال إشارة البث بجودة عالية، يُفضل دائمًا تحديث جهاز الاستقبال الخاص بكم بشكل منتظم وضبط الأقمار الصناعية وترددات القنوات بشكل دقيق ، ونذكر أن موعد المباراة هو في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، والساعة 10:00 مساءً بتوقيت أبوظبي. تأكدوا من تحديث قائمة القنوات الخاصة بجهاز الاستقبال الخاص بكم لضمان وصولكم إلى القناة بسهولة ومتابعة المباراة بكل متعة.

القناة الناقلة مباراة الأهلي ضد اتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر

سيتم نقل مباراة الأهلي اليوم ضد اتحاد العاصمة الجزائري على قناة بي إن سبورتس القطرية. لمشاهدة هذه المباراة المثيرة، يمكن للجماهير اتباع الخطوات التالية لضبط تردد قناة بي إن سبورتس:

1. اختر جهاز الاستقبال الخاص بك (مثل جهاز الاستقبال الفضائي أو الكابل).

2. اذهب إلى قائمة البحث عن القنوات (Channel Search) في جهاز الاستقبال الخاص بك.

3. ابحث عن قناة بي إن سبورتس. يمكنك البحث باستخدام الرقم الترددي أو البحث الآلي.

4. بمجرد العثور على قناة بي إن سبورتس، قم بتحديث قائمة القنوات (Channel List) إذا كان ذلك ضروريًا.

5. اضبط التردد الصحيح لقناة بي إن سبورتس المنقولة المباراة. ستحتاج إلى معرفة التردد الصحيح من مصدر موثوق به، مثل موقع القناة الرسمي أو الصفحات الرياضية المعترف بها.

6. قم بحفظ التردد وانتظر حتى يتم البحث عن القناة وتحميلها إلى قائمة القنوات الخاصة بك.

7. بمجرد تحديث القائمة، يمكنك البحث عن القناة ومشاهدة المباراة بكل سهولة.

تذكر أن الترددات والمعلومات قد تختلف بين الدول ومزودي الخدمة، لذا يفضل دائمًا التحقق من المصدر الرسمي للقناة أو الاتصال بمزود الخدمة الخاص بك للحصول على المعلومات الصحيحة.

اضغط هنا لمشاهدة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة بث مباشر

اضغط هنا لمشاهدة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة بث مباشر

تردد قناة بي إن سبورتس على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 12054

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

موعد مباراة الأهلي اليوم واتحاد العاصمة في كأس السوبر

سيكون موعد مباراة الأهلي اليوم ضد اتحاد العاصمة عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة- مصر، فيما سيكون موعد مباراة الأهلي اليوم ضد اتحاد العاصمة الجزائري عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة- السعودية، وسيكون موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة بتوقيت دولة الإمارات المتحدة عند الساعة العاشرة مساء.

ملعب مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في كأس السوبر

يستضيف ملعب استاد الملك عبدالله في مدينة جدة بـ المملكة العربية السعودية مباراة الأهلي ضد اتحاد العاصمة في بطولة كأس السوبر الإفريقية.

وسيلتقي الأهلي واتحاد العاصمة اليوم عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة- مصر، وهو نفس توقيت مكة المكرمة- السعودية، فيما سيلتقي الأهلي واتحاد العاصمة عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت دولة الإمارات المتحدة- دبي وأبوظبي.