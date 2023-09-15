رئيس "الحماية المدنية" الإيطالية يتفقد درنة.. ويؤكد: تأثير الإعصار كان "مدمراً"

تفقد رئيس إدارة الحماية المدنية فابريزيو كورتشيو مدينة درنة شرق ليبيا في أعقاب فيضانات مدمرة ناجمة عن الإعصار شبه المداري "دانيال".

وقال كروتشيو، في مقطع فيديو نشرته الحماية المدنية، إن تأثير الإعصار "كان مدمرا"، مضيفا: "نحن هنا لنشهد على أهمية الحدث ولنشكر العاملين في الحماية المدنية الذين عملوا منذ اللحظة الأولى للتخفيف من معاناة هؤلاء الأشخاص".

وعلى طول الطريق الذي سلكه كورتشيو، برفقة عمال الحماية المدنية وفرق الإطفاء الإيطالية، يمكن رؤية المباني المدمرة والمنهارة.

وكان قد أعلن نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الخميس، أن أفرادًا من عائلة ليبية إيطالية لا تزال مفقودة في منطقة برقة الليبية التي ضربها فيضانات عارمة ناجمة عن إعصار "دانيال" شبه المداري ليلة الأحد والاثنين الماضيين، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقال تاياني، في إحاطة أمام مجلس الشيوخ الإيطالي، "تم للتو العثور على الطفلين الأكبر سناً: وهما على قيد الحياة ويعيشان في منزل أجدادهما. ويستمر البحث بلا هوادة عن الوالدين وابنتهما الصغرى"، موضحا "سفارتنا بطرابلس وقنصليتنا ببنغازي والحماية المدنية تتابع بشكل مستمر أحوال مواطنينا المتواجدين بالمنطقة".

وتابع "تستمر عمليات الإنقاذ في ظروف صعبة. وطلبت السلطات الليبية على الفور المساعدة من المجتمع الدولي وإيطاليا على وجه الخصوص".