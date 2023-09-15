الجمعة 15 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

رئيس "الحماية المدنية" الإيطالية يتفقد درنة.. ويؤكد: تأثير الإعصار كان "مدمراً"

الإعصار في ليبيا
الإعصار في ليبيا

تفقد رئيس إدارة الحماية المدنية فابريزيو كورتشيو مدينة درنة شرق ليبيا في أعقاب فيضانات مدمرة ناجمة عن الإعصار شبه المداري "دانيال".

 

وقال كروتشيو، في مقطع فيديو نشرته الحماية المدنية، إن تأثير الإعصار "كان مدمرا"، مضيفا: "نحن هنا لنشهد على أهمية الحدث ولنشكر العاملين في الحماية المدنية الذين عملوا منذ اللحظة الأولى للتخفيف من معاناة هؤلاء الأشخاص".

 

وعلى طول الطريق الذي سلكه كورتشيو، برفقة عمال الحماية المدنية وفرق الإطفاء الإيطالية، يمكن رؤية المباني المدمرة والمنهارة.

 

وكان قد أعلن نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الخميس، أن أفرادًا من عائلة ليبية إيطالية لا تزال مفقودة في منطقة برقة الليبية التي ضربها فيضانات عارمة ناجمة عن إعصار "دانيال" شبه المداري ليلة الأحد والاثنين الماضيين، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

 

وقال تاياني، في إحاطة أمام مجلس الشيوخ الإيطالي، "تم للتو العثور على الطفلين الأكبر سناً: وهما على قيد الحياة ويعيشان في منزل أجدادهما. ويستمر البحث بلا هوادة عن الوالدين وابنتهما الصغرى"، موضحا "سفارتنا بطرابلس وقنصليتنا ببنغازي والحماية المدنية تتابع بشكل مستمر أحوال مواطنينا المتواجدين بالمنطقة".

 

وتابع "تستمر عمليات الإنقاذ في ظروف صعبة. وطلبت السلطات الليبية على الفور المساعدة من المجتمع الدولي وإيطاليا على وجه الخصوص".

 

مواد متعلقة

الهجرة: من الوارد وفاة مصريين ودفنهم في ليبيا دون التعرف على هوياتهم

إيطاليا: تدفق المهاجرين غير الشرعيين من تونس يبلغ ذروته بوصول أكثر من 30 ألف

إعادة فتح مبادرة سيارات المصريين في الخارج.. أبرز بنود القرار

رابطة مشجعي الأهلي بالنمسا تشيد بجماهير النادى بالسعودية

مأساة مصرية.. نجوا من الحرب وحصدت أرواحهم العاصفة دانيال

دفعة جديدة من المساعدات الإيطالية تغادر ميناء برينديزي متجهة نحو ليبيا

الكشف عن 150 جثمان مصري في ليبيا ووجود عالقين دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية

العاصفة دانيال.. الجالية المصرية تفقد رقم ضخم في ضحايا كارثة ليبيا
الجريدة الورقية