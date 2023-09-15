محمود إمام: محظوظ بمشاركتي في مسلسل سفاح الجيزة

أعرب الفنان محمود إمام، عن سعادته بردود فعل الجمهور عن مسلسل سفاح الجيزة، لافتًا إلى انه يعتبر نفسه محظوظ بالمشاركة في العمل.

وأكد الفنان محمود إمام، في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد "، أنه جسد خلال أحداث مسلسل سفاح الجيزة شخصية ضابط شرطة يشارك في البحث عن احد ضحايا السفاح، وأضاف أنه سعيد بالتعاون مع النجم أحمد فهمي في العمل، كما أن الجميع كان يبذل قصارى جهده حتى يصل المسلسل للجمهور بشكل يليق بهم.

وتابع : " سعيد بالتعاون مع المخرج هادي الباجوري ولم يكن مسلسل سفاح الجيزة التعاون الأول لي معه فتعاونت معه من قبل في فيلم " أنا لحبيبي" ".

قصة مسلسل سفاح الجيزة

يشار إلى أن تدور أحداث مسلسل سفاح الجيزة في إطار من الجريمة والدراما، حول عدد من الجرائم الغامضة، والدوافع التي امتلكها جابر الذي وُصف لاحقًا بأنه قاتل متسلسل، بعد أن تسبب في ذعر بمحيط سكنه لسنوات.

أبطال مسلسل سفاح الجيزة

العمل من بطولة الفنان أحمد فهمي، ويشارك فيه مجموعة كبيرة من الفنانين، أبرزهم: ركين سعد، داليا شوقي، باسم سمرة، حنان يوسف، وغيرهم، تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج هادي الباجوري.