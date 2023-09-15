مواعيد مباريات الأهلي في الموسم الجديد من الدوري المصري

كشفت رابطة الأندية المصرية للمحترفين صباح اليوم الجمعة، عن جدول مواعيد مباريات الموسم الجديد من بطولة الدوري المصري الممتاز “دوري النيل”، من ضمنها الأهلي .

وجاءت مواعيد مبارايت الأهلي في الموسم الجديد من الدوري المصري كالتالي:-

الجولة الأولى: الأهلي × المصري.. 19 سبتمبر (7:00 مساء في ستاد برج العرب).



الجولة الثانية: سيراميكا كليوباترا × الأهلي.. 27 سبتمبر (7:00 مساء في ستاد المقاولون العرب) ،تؤجل المباراة في حالة إقامة مباراة الأهلي (الإياب) في بطولة أفريقيا يوم 29 سبتمبر.



الجولة الثالثة: الأهلي × الإسماعيلي.. 8 أكتوبر (7:00 مساء في ستاد القاهرة).



الجولة الرابعة: الجونة × الأهلي.. مؤجلة.



الجولة الخامسة: الأهلي × بلدية المحلة.. 29 أكتوبر (07:00 مساء في ستاد القاهرة) ،تؤجل المباراة في حالة وصول الأهلي للدور الثاني في الدوري الأفريقي.



الجولة السادسة: المقاولون العرب × الأهلي.. 4 نوفمبر (7:00 مساء في ستاد المقاولون العرب) ،تؤجل المباراة في حالة وصول الأهلي للدور الثاني في الدوري الأفريقي.



الجولة السابعة: الأهلي × سموحة.. أحد يومي 28-29 نوفمبر (ستاد القاهرة).



الجولة الثامنة: زد × الأهلي.. 5-6 ديسمبر.



الجولة التاسعة: الأهلي × الاتحاد السكندري.. مؤجلة.



الجولة العاشرة: الزمالك × الأهلي.. مؤجلة إلى 15 فبراير (07:00 مساء في ستاد القاهرة).



الجولة الـ11: فاركو × الأهلي.. 2 يناير (4:00 مساء في ستاد برج العرب).



الجولة الـ12: الأهلي × الداخلية.. مؤجلة.



الجولة الـ13: طلائع الجيش × الأهلي.. 19 فبراير (04:00 مساء في ستاد الكلية الحربية).



الجولة الـ14: الأهلي × بيراميدز.. أحد يومي 27-28 فبراير (ستاد القاهرة).



الجولة الـ15: البنك الأهلي × الأهلي.. 9 مارس (07:00 مساء في ستاد القاهرة).



الجولة الـ16: الأهلي × إنبي.. 17 مارس (09:00 مساء في ستاد القاهرة).



الجولة الـ17: فيوتشر × الأهلي.. أحد يومي 3-4 إبريل (09:00 مساء في ستاد القاهرة).

رابطة الأندية تعلن مواعيد مباريات الموسم الجديد من الدوري المصري

يذكر ان أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة مواعيد مباريات الدور الأول لمسابقة الدوري الممتاز “ دوري النيل”.

وكشفت الرابطة عن إنطلاق المسابقة يوم الإثنين المقبل الموافق 18 سبتمبر على أن تكون نهاية مباريات الدور الأول للدوري في 3، 4 إبريل المقبل.

كما قررت الرابطة تأجيل مباراةو القمة بين الأهلي والزمالك إلى 15 فبراير المقبل.