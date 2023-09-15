خدمات الطبية لـ 229 ألف حالة بالعيادات الخارجية في المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، إن مديرية الصحة قدمت الخدمات الطبية والعلاجية ، لما يقرب من 229 ألف و472 حالة على مدار شهر أغسطس الماضي ، من خلال مجموعة من القوافل الطبية المتنوعة والعيادات الخارجية والمتنقلة.

و التي نظمتها المديرية شملت نخبة من الأطباء بكافة التخصصات ، لتوفير خدمات طبية مجانية للفئات الأولى بالرعاية في القرى والمناطق الأكثر احتياجا،وفى تقرير صادر عن مديرية الصحة ، أشار الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، أن إدارة الطب العلاجي قدمت خلال أغسطس الماضي خدمات طبية وعلاجية ، لحوالي 229 الف و472 حالة، منها، 174 ألف و450 بالعيادات الخارجية، و55 ألف و22 بأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات.

ورصد التقرير ، إجراء 7252 عملية جراحية و616 حالة ولادة، وخدمات غسيل كلوى لـ 1088 مريضا ب، إجمالي 12297 جلسة غسيل كلوى ، وخدمات علاج طبيعي لـ 2003 مريضا بإجمالي 8399 جلسة علاج طبيعي ، بالإضافة إلى تقديم خدمات أشعة عادية لـ 17503 حالة وأشعة تلفزيونية ،لحوالي 4824 حالة وأشعة مقطعية لـ 2377 حالة، وإجراء 42726 تحليلا ، ورسم قلب لـ 3704 حالة ، و 9 حالات مناظير و17 دوبلر ، و 425 ايكو، و 96 c.arm، إلى جانب تقديم خدمات طبية بأقسام الإستقبال والطوارئ بالمستشفيات لـ 55 ألف و 22 حالة ، وتقديم خدمات عناية مركزة لـ 860 مريضا وحضانات لـ 646 طفلا بإجمالي 3276 يوم علاج.