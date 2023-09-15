رئيس المكتب التجاري المصري بشنجهاي: مصر وجهة جذابة للشركات في الصين

أكد الدكتور عادل زهران، رئيس المكتب التجاري المصري في شنغهاي، أن الصين تواجه تحديات متعددة في الوقت الحالي، وأن إطلاق هواوي لهواتفها الجديدة يُظهر قدرة الصين على التطور والتقدم التكنولوجي.

وأشار إلى أن هناك تراجعًا في الصادرات الصينية نتيجة لتراجع الطلب العالمي، والذي يعزى جزئيًا إلى ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع القوة الشرائية للعملات الوطنية في العديد من الدول.

الاستثمارات الكبيرة من البنوك

وأوضح زهران أن الحكومات المحلية في الصين كانت تعتمد بشكل كبير على الاستثمارات الكبيرة من البنوك والقروض لتحفيز النمو الاقتصادي، ولكن هذا الدين الذي تم تكديسه بدأ يؤثر على الصادرات الصينية ويضع ضغطًا على الشركات.

معدلات النمو

وأشار إلى أن بعد انتهاء تداعيات جائحة كوفيد-19، شهدت معدلات النمو تراجعًا، وهناك اتجاه عام نحو التوفير وخفض الأسعار، مما أثر على الشركات ودفعها لتقديم تخفيضات تصل إلى أقل من 50٪.

وأوضح أن قطاع العقارات في الصين كان من أهم القطاعات التي أثرت داخلياً وخارجياً، وأنه تمت إعادة هيكلة القطاع بسبب المشكلات التي ظهرت فيه.

وأشار إلى أن الصين تمثل سوقًا هامة لمصر، خاصة في مجال الصادرات والتجارة، وأن مصر تعتبر وجهة جذابة للشركات الصينية. وأوضح أن هناك فرصاً لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والصين، وخاصة في مجالات توطين الصناعة وتطوير صناعة الملابس والمنتجات المنزلية.

وأشار إلى أن مصر تستفيد من ضغوط الشركات الصينية لتوطين الصناعة وتعزيز التجارة بالعملات المحلية والرقمية. وأكد أن الصين تراقب مصر باعتبارها دولةً محورية، وتبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. جاء ذلك على هامش الندوة التي نظمتها لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين عن اتفاقية البريكس.