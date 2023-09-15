أحمد فهمي: ردود الفعل عن سفاح الجيزة عدت توقعاتي

وجه الفنان أحمد فهمي، رسالة شكر للجمهور على تفاعله مع حلقات مسلسل سفاح الجيزة، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير " فيسبوك".

وكتب الفنان أحمد فهمي، عبر صفحته قائلًا: "النهاردة خلص مسلسل سفاح الجيزة، المشروع إللي كنت شغال كل لحظة فيه بشغف وحب، وكان نفسي ده يوصل للجمهور، وزي ما في كل لقاء طلعت شكرت كل الناس القائمين على العمل، من أكبر واحد لأصغر واحد، جه الوقت اللي حابب أشكر فيه حضراتكم".

وأضاف: "السبب الرئيس في النجاح بعد ربنا، وردود الفعل اللي عدت توقعاتي، شكرا بجد لكل حد شكر أو عمل بوست، أو كومنت أو حتى نقد إيجابي، وأتمني أكون عند نفس مستوى التوقعات في كل عمل جاي إن شاء الله".

قصة مسلسل سفاح الجيزة

يشار إلى أن تدور أحداث مسلسل سفاح الجيزة في إطار من الجريمة والدراما، حول عدد من الجرائم الغامضة، والدوافع التي امتلكها جابر الذي وُصف لاحقًا بأنه قاتل متسلسل، بعد أن تسبب في ذعر بمحيط سكنه لسنوات.

أبطال مسلسل سفاح الجيزة

مسلسل سفاح الجيزة، بطولة الفنان أحمد فهمي، ويشارك فيه مجموعة كبيرة من الفنانين، أبرزهم: ركين سعد، داليا شوقي، باسم سمرة، حنان يوسف، وغيرهم، تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج هادي الباجوري.