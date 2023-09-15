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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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إدارة السواحل الليبية: مصر سباقة في مد يد العون دائمًا

إعصار دانيال في ليبيا
إعصار دانيال في ليبيا

وجه اللواء محمد بو أعميتة، مدير الإدارة العامة لأمن السواحل الليبية، الشكر والامتنان لمصر حكومة وشعبًا، قائلا: "نشكر مصر حكومةً وشعبًا على دعم ليبيا جراء الفيضانات التي اجتاحت البلاد"، مؤكدًا مصر سباقة في مد يد العون دائمًا وإرسال فرق الاستغاثة للشعب الليبي. 

إعصار دانيال في ليبيا

 

وكشف مدير الإدارة العامة لأمن السواحل الليبية، عن آخر الأوضاع في  ليبيا، قائلا: إن الوضع أكثر ميلًا للتعافي ، وهناك أمل في العثور على ناجين تحت الأنقاض في مدينة درنة شرق ليبيا، بعد العثور على عائلات على قيد الحياة تحت الأنقاض. 

 

وقال خلال مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية: إنه تم العمل على إيصال شبكات الاتصال، وشبكات الكهرباء، ولكن ليس في كل المناطق، لافتًا إلى أنه ما زالت هناك جثث تحت المياه والركام.

 

وأضاف أن كميات الأمطار والفيضانات كانت كبيرة جدًا وأدت إلى حدوث تجمع المياه وانهيار السدود. 

 

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