جمعية رجال الأعمال المصريين تعتزم إنشاء وحدة خاصة للتعاون مع دول "البريكس"

على هامش الجلسة النقاشية التي عقدتها جمعية رجال الأعمال المصريين، بالتعاون مع لجنة الصناعة والبحث العلمي لمناقشة طرق الاستفادة من انضمام مصر للبريكس، وذلك بحضور كل من علي خميس رئيس مجلس إدارة الجمعية، و يحيى الواثق بالله، وكيل أول الوزارة ورئيس التمثيل التجاري المصري ، ولفيف من أعضاء الجمعية واللجان المشتركة، والدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال الافارقة.

أعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين عن نيتها إنشاء وحدة خاصة تعمل على تعزيز التعاون مع دول مجموعة "البريكس" في مجالات الصادرات والواردات والاستثمار.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر ودول البريكس، والتي تتألف من مصر وإيران والسعودية والإمارات العربية المتحدة والأرجنتين وإثيوبيا.

جمعية رجال الأعمال: سيتم مناقشة آلية تنفيذ هذه الوحدة

من المقرر أن يتم مناقشة آلية تنفيذ هذه الوحدة وانضمام الأعضاء لها خلال الاجتماع القادم لمجلس الإدارة للجمعية. يُشكل هذا الإعلان خطوة إيجابية نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع دول البريكس وتوسيع فرص التجارة والاستثمار بين مصر وهذه الدول الناشئة.

تعكس هذه الخطوة التزام جمعية رجال الأعمال بدعم وتعزيز الروابط الاقتصادية مع دول البريكس، وتأتي في سياق جهود تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري.