بعثة الزمالك تؤدي صلاة الجمعة في تنزانيا

أدت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صلاة الجمعة داخل فندق الإقامة، خلال معسكر الفريق الحالي في تنزانيا، استعدادًا لمواجهة أرتا سولار بطل جيبوتي في بطولة كأس الكونفدرالية.

وقام مصطفى عبده، أخصائي التأهيل بالجهاز الطبي للفريق، بإلقاء خطبة الجمعة بعنوان "الابتلاء نعمة".

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي، في ذهاب دور الـ٣٢ للبطولة الكونفدرالية، والمقرر لها في الرابعة عصر غدٍ السبت، على ملعب عزام في تنزانيا.

تضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلًا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - محمد عبدالغني - حسام عبدالمجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - محمد عبدالشافي - حاتم سكر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبدالله "نيمار" - أحمد عبدالرحيم " إيشو" - محمود عبدالرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي.