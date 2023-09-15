محافظ المنوفية يُكرم مدير العلاقات العامة لتفانيه في العمل وحرصه على التميز

كرم اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية، ابراهيم صلاح مدير العلاقات العامة بديوان عام محافظة المنوفية، تقديراً لما يقدمه من جهد وأداء متميز خلال فترة عمله بالديوان العام .

أشاد المحافظ بمجهودات مدير إدارة العلاقات العامة بالديوان العام خلال فترة عمله والتي اتسمت بالجدية والمتابعة المستمرة لمرؤسيه للإرتقاء بمنظومة العمل وخلق حالة من الثقة بين المواطن والمسؤول لتصبح جسرا للعبور لحل مشاكل المواطنين وتقديم افضل الخدمات لهم .

وأعرب “ صلاح ” عن امتنانه وشكره لمحافظ المنوفية علي تكريمه متمنياً له مزيداً من العطاء والعمل لإستكمال مسيرة التنمية وإنجاز كافة المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة لتعود بالنفع والفائدة علي المواطنين.