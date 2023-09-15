الجمعة 15 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الرى : تنفيذ مشروعات قومية تخدم المنظومة المائية وتعظم العائد

بوابة الوفد الإلكترونية

أوضح الدكتور هاني سويلم ، وزير الموارد المائية والرى: أن المشروعات القومية التى تقوم الوزارة بتنفيذها تهدف لخدمة المنظومة المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه وتوفير الإحتياجات المائية للمنتفعين وخاصة المزارعين .

مشيراً إلى أهمية الترابط بين المياه والطاقة والغذاء لتحقيق الأمن الغذائى.

لافتاً إلى أن المستقبل سيشهد التوسع فى استخدام تحلية المياه فى إنتاج الغذاء لمواجهة الزيادة السكانية ، بشرط إستخدام وحدة المياه بالشكل الأمثل الذى يحقق الجدوى الاقتصادية والتوسع فى إستخدام التكنولوجيا الحديثة والطاقة المتجددة فى التحلية لتقليل التكلفة .

 

IMG-20230915-WA0002
IMG-20230915-WA0002
IMG-20230915-WA0004
IMG-20230915-WA0004
الجريدة الورقية