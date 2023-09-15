وزير الرى : تنفيذ مشروعات قومية تخدم المنظومة المائية وتعظم العائد

أوضح الدكتور هاني سويلم ، وزير الموارد المائية والرى: أن المشروعات القومية التى تقوم الوزارة بتنفيذها تهدف لخدمة المنظومة المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه وتوفير الإحتياجات المائية للمنتفعين وخاصة المزارعين .

مشيراً إلى أهمية الترابط بين المياه والطاقة والغذاء لتحقيق الأمن الغذائى.

لافتاً إلى أن المستقبل سيشهد التوسع فى استخدام تحلية المياه فى إنتاج الغذاء لمواجهة الزيادة السكانية ، بشرط إستخدام وحدة المياه بالشكل الأمثل الذى يحقق الجدوى الاقتصادية والتوسع فى إستخدام التكنولوجيا الحديثة والطاقة المتجددة فى التحلية لتقليل التكلفة .

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