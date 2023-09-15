تريلا حلمية الزيتون.. ارشادات للحد من حوادث النقل الثقيل

شددت الإدارة العامة للمرور، على توخى الحذر لسائقى سيارات النقل الثقيل، والانتباه إلى فحص إطارات المركبات، منعا لوقوع حوادث الطرق، وللحد من نزيف الأسفلت والحفاظ على حياة المواطنين، وذلك لتفادى حوادث النقل الثقيل، والتى شهدتها منطقة حليمة الزيتون صباح اليوم، بعدما دهست تريلا عددا من السيارات، وتسببت فى وفاة شخصين وإصابة اخرين.

إرشادات ونصائح مرورية للحد من حوادث النقل الثقيل

1 -تدوير الإطارات بين المحاور يطيل عمر الإطار ويقلل من ظاهرة التآكل غير المنتظم.

2 - الإطارات بنفس الدويل يجب أن تكون بنفس المقاس والتقسيمة وصفط الهواء وعمق نقشة متقارب مع مراعاة سهولة الوصول للبلف الداخلى.

3 -مراجعة حالة الجنط قبل التركيب والتأكد من أنه خالى من الصدأ والمواد البترولية.

4-عدم استخدام إطار متهالك أو حتى اختفاء عمق النقشة بالمكان

5 -مراجعة ضغط الهواء على البارد للإطار.

6- وجود غطاء البلف لمنع دخول الأتربة

تفاصيل دهس تريلا لسيارات بحلمية الزيتون

كشف مصدر أمني تفاصيل الحادث المأساوي الذي شهده ميدان حلمية الزيتون في الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث دهست سيارة نقل ثقيل "تريلا" عدداً من السيارات ، ما أدى لمصرع شخصين وإصابة آخرين، وتم إلقاء القبض على سائق التريلا المتسبب في الحادث.

وأشار المصدر إلى أن النجدة تلقت بلاغ بوقوع حادث تصادم في ميدان حلمية الزيتون ، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمسرح والدفع بسيارات الإسعاف، وتوصلت التحريات الأولية إلى أن سائق سيارة نقل (تريلا) ، فقد السيطرة عليها أثناء نزوله من أعلى كوبرى ابن الحكم اتجاة الميدان فاصطدم بعدد من السيارات ، وموتوسيكل يستقله شخص ونجله مما تسبب فى وفاة الرجل واصابة الأبن،وتم نقل المصابين إلى المستشفى .

انتقل النيابة العامة لموقع الحادث، واحرت معاينتها واستمعت إلى أقوال عدد من الشهود ، ونقل المصابين للمستشفى، وأحيل السائق المتهم للنيابة، للاستماع إلى اقواله، وتم انتداب المعمل الجنائي والفني، لمعاينة السيارة المتسببة في الحادث واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة،وتم رفع السيارات المصطدمة ورفع آثار الحادث وفتح الطريق بعدما شهد حالة من التكدس جراء الحادث وإعادته إلى طبيعته .

تلقى مدير أمن القاهرة، إخطار من مدير الإدارة العامة لمباحث المديرية، بتصادم بين سيارة نقل ثقيل بعدد من السيارات في حلمية الزيتون، ومصرع شاب واشتعال النيران في إحدى السيارات، والسيطرة على النيران سريعا، وتم نقل جثمان المتوفي للمستشفى.

انتقلت قوة من قسم شرطة حلمية الزيتون، وتم ضبط قائد السيارة النقل، والتحفظ على كاميرات المراقبة، لتفريغها والوقوف على ملابسات الحادث.

قال عدد من شهود العيان، أن السيارة المتسببة في الحادث كانت، قادمة من اتجاة مصر الجديدة من أعلى الكوبري وكانت باتجاهها إلى المطرية، ولم يستطع قائد السيارة السيطرة على سرعتها، وفور اصطدامة بالسيارات اشتعلت النيران في إحدى السيارات، وتجمع قائدي السيارات الاخرى بطفيات الحريق والسيطرة على النيران.

وتم ضبط سائق السيارة النقل المتسببة فى الحادث وجار عمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.