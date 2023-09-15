ملهوش علاج وينهي حياة 70% من المصابين .. تفاصيل فيروس نيباه الهندي

سيطر الخوف على سكان ولاية كيرالا بجنوب الهند بسبب فيروس نيباه القاتل وانتشاره بصورة كبيرة بعدما أودى بحياة شخصين وذلك في رابع تفش للفيروس منذ 2018، وقامت الحكومة الهندية بإغلاق بعض المدارس والمكاتب في الولاية للحد من انتشار الفيروس.

لا توجد لقاحات للوقاية أو العلاج من عدوى فيروس نيباه

وكشفت التقارير الطبية الهندية بأن نسبة الوفيات في المصابين بهذا الفيروس المميت يصل إلى ما بين 70% تقريبًا، كما أنه لا توجد لقاحات للوقاية أو العلاج من عدوى فيروس نيباه إلى الآن والعلاج المعتاد هو توفير الرعاية الداعمة.

التقارير لفتت أيضا إلى أن العلماء يشتبهون في وجود نيباه بين الثعالب الطائرة منذ آلاف السنين، ويخشون ظهور سلالة متحورة شديدة العدوى من الخفافيش، ونجحت فرق الإنقاذ في تنفيذ مهمة خطفت القلوب حيث تمكنوا من إنقاذ شاب عانى تحت أنقاض الإعصار لمدة ٦ أيام متواصلة في مدينة درنة الليبية.