استمرار تعليق ممارسة الأنشطة البحرية في دهب

بعد هجوم سمكة القرش ..

أكدت إدارة محميات محافظة جنوب سيناء، استمرار تعليق نزول السائحين للمياه ببعض المناطق بمدينة دهب كإجراء احترازي من أي مخاطر محتملة قد تمس سلامة السائحين.

وذلك علي إثر تعرضت سيدة مصرية لهجوم من سمكة قرش بمنطقة اللاجونا.

تعليق نزول السائحين للمياه لممارسة أنشطة السباحة والسنوركلينج والألعاب المائية بمدينة دهب بداية من منطقة "الدحيلة" شمال المدينة حتى موقع "الكيفز" بوادي جني جنوبا.

وأشار بيان أدارة المحميات - إلى أنه يجري السماح فقط بممارسة رياضة الغوص بالأسطوانات "سكويا" للمستويات ذات التأهيل المتقدم من الغطاسين، وذلك بمختلف مواقع الغوص فيما عدا منطقة "اللاجونا"، وموقع غوص "نابوليون ريف"، وموقع غوص "الواحة"، مع الالتزام بالتنفيذ من قبل مراكز الغوص المعتمدة، ووفقا للضوابط الفنية، وضوابط الأمان والسلامة المتعارف عليها في هذا الشأن، وذلك حتى إشعار آخر.

يذكر أن مستشفى دهب المركزي استقبل أول أمس زينب أحمد محمد - 34 عامًا - مصابة ببتر كامل الذراع اليسرى، بادعاء عضة سمكة أثناء السباحة، وتم تحويلها إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي.

و أكد مصدر طبي أن السيدة حالتها مستقرة حتى الأن .

كما وجهت وزارة البيئة فريق عمل المحميات الطبيعية بجنوب سيناء بتشكيل لجنة عاجلة لتقييم الموقف والوقوف علي أسباب هجوم سمكة القرش وتمشيط الشاطئ.