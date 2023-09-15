الانتهاء من إعداد الحساب الختامي لمحافظة جنوب سيناء

اطلع اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بمكتبه، بمدينة شرم الشيخ على نتيجة أعمال الحساب الختامي لديوان عام المحافظة والجهات الإدارية بنطاق المحافظة عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ وذلك خلال قيام المحاسب هيثم سالم عوف مدير المديرية المالية بعرض نتيجة الحسابات الختامية بعد تسليمه لوزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات.

والجدير بالذكر أن الحساب الختامي للدولة هو حساب يتضمن كافة مبالغ الاستخدامات الفعلية والإيرادات الفعلية عن السنة المالية المنتهية وما يترتب عليهما من فائض أو عجز نقدي.

هذا وأظهرت البيانات الرسمية، تحقيق الدولة لفائض أولي بالموازنة بـ نسبة ١.٦٣% من الناتج المحلي الإجمالي

وبذلك تكون الموازنة العامة للدولة قد حققت فائضاً أولياً بالإضافة إلى خفض العجز الكلي من ٦.١٪ خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ إلى ٦٪، رغم التحديات العالمية وهذا ما يؤكد على قدرة الاقتصاد الوطني في التعامل مع الأزمات بل استمرت الدولة المصرية في السير قدما نحو تحقيق التنمية المستدامة.

وبعد العرض وجه المحافظ الشكر للمحاسب هيثم سالم عوف مدير المديرية المالية وكافة العاملين بالمديرية المالية المشاركين في إعداد الحساب الختامي للمحافظة

كما أعرب محافظ جنوب سيناء ععن سعادته للشكر الموجه له من الإدارة المركزية للرقابة المالية للجهود المبذولة لترشيد الإنفاق وتعظيم موارد المحافظة .

ووعد المحافظ بتكريم العاملين بالمديرية المالية وادارة الحسابات بالديوان العام والمشاركين في أعمال الحساب الختامي.