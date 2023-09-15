محافظ جنوب سيناء يتابع آخر مستجدات مشروع تطوير مصر القديمة

في اطار المتابعة المستمرة للمشروعات الجارية علي أرض محافظة جنوب سيناء، قام اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بجولة ليلية تابع فيها آخر مستجدات مشروع تطوير مصر القديمة.

وتفقد المحافظ الأعمال الحالية واستمع لشرح عن الأعمال المستقبلية لمنطقة مصر القديمة ضمن أعمال تطوير السوق القديم بشرم الشيخ.

وأشار المحافظ خلال الجولة ان تلك الأعمال إضافة جديدة للسياحة بمدينة شرم الشيخ وتمثل مصدر جذب للعديد من السائحين من مختلف الجنسيات حول العالم.

وخلال الجولة تسارع العديد من الوفود السياحية المختلفة منها سائحين من أذربيجان وايطاليا ودول عربية وزائرين مصريين لالتقاط الصور التذكارية مع محافظ جنوب سيناء مشيدين بما يتم من أعمال تطوير شاملة بالمدينة الساحرة عامة ومنطقة السوق القديم