«الملبن» و«السمسمية» و«الحمصية» تتربع على عرش حلوى المولد  النبوي بالمنيا

تستقبل محلات وتجار محافظة المنيا ، الإحتفال بالمولد النبوي الشريف في 8 أكتوبر القادم ، بصناعة وبيع الحلوى بأشكال وأحجام مختلفة وكل نوع يحمل سعرا خاصا يتقارب كثيرا من محل لأخر.

وعن أصل صناعة وبيع الحلويات في المولد النبوي الشريف ، كان ذلك فى القرن الرابع الهجري مع دخول الفاطميين المحروسة ، كان موكب الخليفة الفاطمي يجوب الشوارع ويوزع الحلوى بكميات كبيرة على الناس والأطفال فى الشوارع ، احتفالا بالمولد النبوى الشريف. وعن صناعة عروسة المولد، تحي الروايات أنها صنعت إستنادًا إلى زوجة الحاكم بأمر الله التى كانت تخرج معه فى يوم المولد النبوى ، فقام صناع الحلوى بتشكيل عروس تشبه زوجة الحاكم.

وعن صناعة وبيع العروسة والحصان ، والتي تعد من أشهر حلويات المولدالنبوي ، تشير الروايات إلى أن أحد خلفاء الدولة الفاطمية ، فكر أن بشجع جنوده بتزويجهم من عرائس جميلة ،وذلك مكافأة لهم على انتصاراتهم، حتى أصبحت عادة في كل عام أن يقوم ديوان الحلوى التابع للخليفة بصناعة عرائس جميلة من الحلوى ، لتقديمها كهدايا إلى القادة المنتصرين وإلى عامة الشعب والأطفال.

وتمر الأعوام والسنون ويظل ارتباط الثقافة الشعبية المصرية بشراء الحلوى مع اقتراب المولد النبوى الشريف ، تعبيرًا عن الإحتفال بمولد آخر الأنبياء ، كما تتهاداها الأسر مع بعضها البعض احتفاءً بالمناسبة الدينية، وتتنافس محال الحلويات فى إنتاج أنواع جديدة لجذب الزبائن، إلا أن «الملبن» و«السمسمية» و«الحمصية» تتربع على قائمة الحلويات التى يحرص المستهلك على شرائها، وتتزين المحال قبل بدء الموسم بشهر كامل وتعرض العرائس بألوانها المبهجة وأحجامها المختلفة.

أما عن أسعار بيع حلويات المولد النبوي هذا العام ، اختلفت من محل لأخر بحسب النوعية والكمية والوزن والشعبي والمميز ، وفي بني مزار تحدث سيد خليل تاجر حلويات ، أن الأسعار لاتزال في حد المعقول ، وبلغ علبة وزن 800 جرام بــ 100 جنيه، وعلبة وزن 1 كيلو جرام بــ 120 جنيهًا ، والعلبة وزن 1,5 كيلو بــ 180 جنيهًا ، علبة وزن 2 كيلو بــ 240 جنيهًا ، علبة وزن 3 كيلو بــ 360 جنيهًا ، علبة وزن 500 جرام بــ 75 جنيهًا ، علبة وزن 800 جرام بــ 120 جنيهًا ، علبة وزن 1 كيلو بــ 150 جنيهًا ، علبة وزن 500 جرام بــ 65 جنيهًا ، علبة وزن 1 كيلو بــ 120 جنيهًا ، علبة سودانية وزن 500 جرام بــ 75 جنيهًا .

وأضافت ليلى بدوي صاحبة محل حلويات بديرمواس ، ان الأسعار هذا العام ليست مرتفعة كمال يظن البعض ، حيث وصل علبة سمسمية وزن 500 جرام بــ 90 جنيهًا ، علبة حمصية وزن 500 جرام بــ 55 جنيهًا ، علبة دومية مكسرات وزن 500 جرام بــ 75 جنيهًا ، علبة ملبن عين جمل حبل وزن 400 جرام- 6 قطع بــ 105 جنيهًا ، علبة ملبن سادة جيلي وزن 500 جرام بــ 27 جنيهًا ، علبة ساندوتش قمر الدين بالمكسرات وزن 500 جرام: 65 جنيهًا ، علبة لديدة بيضاء وحمراء وزن 500 جرام بــ 65 جنيهًا ، علبة حمام زبيب 500 جرام بــ 50 جنيهًا ، علبة نواعم سوداني وزن 500 جرام بــ 55 جنيهًا ، علبة مارشملو وزن 250 جرام بــ 35 جنيهًا ، علبة نوجا سوداني وزن 250 جرام بــ 50 جنيهًا ، علبة نوجا لوز وزن 250 جرام بــ 70 جنيهًا .

وفي مطاي تحدث عبد المعز خلف تاجر حلويات ، أن أسعار الحلوى لدينا في متناول الجميع ومازال الإقبال متوسطا ،حيث بلغ سعر كيلو حلاوة المولد النبوي سعر كيلو ميكس جولد بــ 120 جنيهًا ، سعر كيلو ميكس كروكند بــ 150 جنيهًا ، سعر كيلو ميكس ملبن بــ 120 جنيهًا ، سعر كيلو سودانية بــ 150 جنيهًا ، سعر كيلو سمسمية بــ 180 جنيهًا ، سعر كيلو حمصية: مبلغ 110 جنيهًا ، سعر كيلو دومية مكسرات بــ 150 جنيهًا ، سعر كيلو ملبن سادة جيلي بــ 54 جنيهًا .

وفي محلات مدينة المنيا ، قالت بثينة عبد الرحمن صاحبة محل لبيع حلويات المولدالنبوي ، أن الأسعار هذا العام ارتفعت قليلا عن العام الماضي ، حيث تراوحت علبة الحلويات بين 80 جنيهًا وحتى 1500 جنيه، وتراوحت علبة حلويات العبد من 90 لــ 700 جنيهًا ، وتضم العلب كافة أنواع الحلوي ، وعلبة حلاوة المولد بــ 90 جنيهًا، علبة حلاوة المولد 130، علبة حلاوة المولد 190 جنيهًا ، علبة حلاوة المولد بــ 300 جنيهًا ، علبة حلاوة المولد بــ 400 جنيهًا ، علبة حلاوة المولد بــ 540 جنيهًا ، علبة حلاوة المولد بــ 700 جنيهًا.

وتحدث عادل ميخائيل تاجر حلويات بملوي ، ان أسعار حلوى المولد النبوي تشهد ارتفاعا ملحوظا هذا العام عن الأعوام السابقة كثيرا ، فعلبة المولد ميني 19 قطعة بــ 275 جنيها ، وعلبة صاج المولد ميني (أزرق) 19 قطعة بــ 600 جنيه، علبة صاج المولد ميني (أبيض) 19 قطعة بــ 600 جنيه، علبة المولد وسط 40 قطعة بــ 625 جنيها، علبة المولد صفيح 40 قطعة بــ 700 جنيهًا ، علبة صاج المولد ميني (أخضر) 19 قطعة بــ 850 جنيهًا ، علبة المولد كبير 55 قطعة بــ 875 جنيهًا ، علبة صاج المولد ديلوكس (اصفر، برتقالي) 19 قطعة بــ 1000 جنيهًا ، علبة المولد جامبو 75 قطعة بــ 1200 جنيهًا ، علبة عروسة المولد بريميوم 60 قطعة بــ 1500 جنيهًا .

وأضاف سيد رجب صاحب محل بسمالوط ، أن أ سعار بيع حلويات المولد النبوي ، قد ارتفعت عن العام الماضي ، والإقبال على الشراء ضعيفا حتى الآن ، وجاءت علبة ايليت 92 قطعة بـــ 1250 جنيهًا ، علبة برايم 10 قطع 80 جنيها ، علبة برايم 18 قطعة بــ 150 جنيهًا ، علبة برايم 27 قطعة بــ 255 جنيهًا ، علبة برايم 36 قطعة بــ 360 جنيهًا ، علبة برايم 48 قطعة بــ 455 جنيهًا ، علبة ايليت 38 قطعة بــ 550 جنيها، علبة ايليت 52 قطعة بــ 750 جنيها، علبة ايليت 69 قطعة بسعر 950 جنيهًا ، علبة المعز 69 قطعة بــ 1200 جنيهًا ، علبة ايليت 92 قطعة بــ 1250 جنيهًا .