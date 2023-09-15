تعرف على الوظائف القيادية المطلوبة بجامعة الأقصر

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن احتياج جامعة الأقصر لشغل عدد من الوظائف القيادية من المستوي الوظيفي (العالي/مدير عام).

وجاءت احتياجات الجامعة على النحو التالي:

أمين الجامعة

أمين الجامعة المساعد

مدير عام الإدارة العامة للإدارة الإستراتيجية

مدير عام الإدارة العامة لشئون مكتب رئيس الجامعة

مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي

مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة

مدير عام الإدارة العامة لشئون التعليم

مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية

مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب

مدير عام الإدارة العامة للمدن الجامعية والتغذية

مدير عام الإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث

مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العلمية والثقافية

مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية

مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية

مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية

مدير عام الإدارة العامة للإحتياجات

مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية



وأوضح الإعلان انه علي من يرغب التقدم سحب طلب الترشيح المعد لذلك من الأمانة الفنية للجنة الدائمة للقيادات بمقر الإدارة المركزية بجامعة الأقصر الكائنة في ( الأقصر – جزيرة العوامية – شارع المدارس – مقر جامعة الأقصر – الإدارة العامة للموارد البشرية) – ولن يلتفت للطلبات التي ترد قبل الإعلان أو بعده أو الغير مستوفاه أو التي ترد عن طريق البريد - ويمكن الإطلاع علي بطاقة وصف الوظيفة ونموذج مقترح التطوير وأية استفسارات أخري بمقر الإدارة العامة للموارد البشرية بالجامعة, وسوف تتم المفاضلة بين المتقدمين في ضوء المعايير الواردة بالمادة 56 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 81 لسنة 2016.

_ ويمكنكم معرفة الأوراق المطلوبة عبر رابط بوابة الوظائف الحكومية التالي:

https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/ShowJob.aspx?JobID=xcpfDZFC8lQvWRJFNlwy+g==