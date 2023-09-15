تعليق حنعبل مجبري علي احتفاله بطريقة محمد صلاح

أوضح نجم منتخب تونس وفريق مانشستر يونايتد حقيقة احتفاله علي طريقة محمد صلاح خلال ودية مصر وتونس في المباراة التي جمعت المنتخبين يوم 11 سبتمبر ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة أمم أفريقيا 2024 وتصفيات كأس العالم.

وأحتفل حنبعل مجبري رفقة لاعبي منتخب تونس علي طريقة محمد صلاح بعد تسجيل الهدف الثالث في شباك مصر وهو ما أثار غضب بعض الجماهير التي فسرت احتفاله باستفزاز محمد صلاح او تقليده.



وحسم نجم مانشستر يونايتد الأمر من خلال جمله صغيره نعلقا علي طريقة احتفاله علي طريقة محمد صلاح، وذلك بعدما رد علي أحد متابعيه علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام بعدما نشر صورة الاحتفال فعلق عليها أحد الجماهير بذكر محمد صلاح.

ليرد حنبعل مجبري على أحد الجماهير عبر حسابه عن محمد صلاح وكتب: "مصدر إلهام لنا".

حنبعل مجبري

كما أن هناك العديد من الصحف الإنجليزية التي أبرزت احتفال اللاعب التونسي الذي قام به لاعب مانشستر يونايتد و التي رجحت أن مجبري قام بالسخرية من محمد صلاح إلا أن اللاعب التونسي عاد وأكد احترامه الشديد لمحمد صلاح مؤكداً أنه مصدر الهام للجميع.