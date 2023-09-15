إيجالو يدخل دائرة المنافسة على هدافي الدوري السعودي بهاتريك ضمك

وضع المهاجم النيجيري أوديون إيجالو لاعب الوحدة، نفسه في دائرة المنافسة على هدافي الدوري السعودي للمحترفين مع بداية الجولة السادسة، بتسجيله “هاتريك” في شباك ضمك.

وقاد إيجالو الوحدة إلى فوز معنوي كبير على حساب ضمك بأربعة أهداف مقابل هدفين، ليرفع رصيدي التهديفي في الموسم الحالي إلى أربعة أهداف ويدخل دائرة المنافسة على صدارة الهدافين.

وكان إيجالو قد سجل هدفه الافتتاحي مع الوحدة، في الجولة الثالثة عند مواجهة الطائي والتي فاز بها فريقه بثلاثية نظيفة، يواصل المهاجم النيجري تألقه في الملاعب السعودية بعدما تألق مع الشباب والهلال في المواسم الماضية، حيث لعب 75 مباراة في الدوري السعودي سجل خلالهم 56 هدفا وصنع 10 أخرين.

ويتساوى أوديون إيجالو في الأهداف مع الكسندر ميتروفيتش ومالكوم وسالم الدوسري ثلاثي الهلال، وفراس البريكان لاعب أهلي جدة، بينما يتصدر كريستيانو رونالدو لاعب النصر، قائمة هدافي الدوري السعودي برصيد 6 أهداف ويليه زميله ساديو ماني بواقع خمسة أهداف بالتساوي مع عبدالرزاق حمدالله لاعب اتحاد جدة.

ويحتل الوحدة المركز السابع في سلم ترتيب الدوري السعودي برصيد 9 نقاط، جمعهم من ثلاثة انتصارات والخسارة في مثلهم، ويخوض الوحدة مباراته المقبلة أمام أبها، يوم الجمعة الموافق 22 من الشهر الجاري، على ملعب الملك عبدالعزيز في إطار الجولة السابعة من المسابقة.

وصعد فريق اتحاد جدة إلى صدارة الدوري السعودي بشكل مؤقت بعد الفوز الصعب على الأخدود في الجولة السادسة ليرفع رصيده إلى 15 نقطة متفوقا على الهلال والتعاون اللذين يتقاسمان الوصافة برصيد 13 نقطة، علما بأنهما لم يخوضا مباراتيهما في الجولة ذاتها.