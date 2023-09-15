استقبل بيت ثقافة محمود حسن إسماعيل بالنخيلة برئاسة محمد عمر مجموعة من الرواد في محاضرة تثقيفية بعنوان "الإدمان وأثره على المجتمع" بمقر البيت. وقد حاضر فيها أحمد حسني أبو القاسم حيث قدم رؤية جوهرية حول قضية الإدمان وقضايا الشباب في إدمان المخدرات، وماهية أنواعها وكيفية الدخول إلى عالم المخدرات، والمؤثرات العقلية والنفسية والبصرية التي تؤثر على الشباب من خلال التعاطي.

تمت مناقشة أهمية إيجاد الحلول المناسبة لدعم الشباب في محاولتهم ترك المخدرات، وأيضًا أهمية علاج الإدمان وكيفية التواصل مع صندوق مكافحة الإدمان. وتناولت المحاضرة سيكولوجية الشاب المتعاطي للمخدرات، وماهي المؤثرات النفسية التي تدفع الشباب إلى الوصول إلى مرحلة التعاطي.

وتأتي هذه المحاضرة في إطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والتعليمات الصادرة من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني وبإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل. وقد نظم فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي هذه الفعالية في إطار فعاليات برنامج "ثقافتنا في أجازتنا" للموسم الصيفي الجديد.

وقد أبدى الحضور إعجابهم واهتمامهم بالمحاضرة، حيث قدمت الكثير من المعلومات المفيدة والتوعية حول قضية الإدمان وأثره على المجتمع. إن هذه الفعاليات التثقيفية تعزز الوعي وتساهم في رفع المستوى الثقافي للمجتمع، وتعمل على تمكين الشباب ومواجهة التحديات التي يواجهونها في مجتمعنا اليوم

بعد النجاح الكبير الذي حققته هذه المحاضرة، يأمل فرع ثقافة أسيوط في تنظيم المزيد من هذه الفعاليات التثقيفية والتوعوية، بهدف توعية وتثقيف المجتمع بشتى المجالات، وتمكين الشباب ودعمهم للتحقق من إمكانياتهم الكامنة.

التدخين بداية الادمان .. مبادرة توعوية من بيت ثقافة النخيلة

التدخين بداية الادمان .. مبادرة توعوية من بيت ثقافة النخيلة