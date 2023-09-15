السودان.. دقلو يلمح لتشكيل حكومة جديدة
حذر قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو المعروف أيضا بـ"حميدتي"، من احتمال تقسيم السودان، ملمحا إلى إمكانية تشكيل حكومة جديدة في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، وفق سكاي نيوز عربية.
جاء حديث دقلو في تسجيل صوتي نشره على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، وقال إنه يوجهه إلى الشعب السوداني والمجتمع الإقليمي والدولي.
وأدلى دقلو بالتصريحات التالية في التسجيل الصوتي:
- علينا عدم السماح بقيام حكومة حرب في بورتسودان.
- قيام حكومة حرب في بورتسودان يعني الاتجاه نحو سيناريوهات حدثت في دول أخرى، بوجود طرفين يسيطران على مناطق مختلفة في بلد واحد ونحن لا نرغب في هذا السيناريو.
- البرهان و "الفلول" يسيطرون على شرق السودان، وهي في متناول أيدينا إذا أردنا ذلك.
- ليس لدى البرهان أي شرعية وهو يريد إعلان حكومة في جزء من أجزاء السودان.
- في حال قيام الفلول بتشكيل حكومة، فسنشرع فورا في مشاورات واسعة لتشكيل سلطة حقيقية في مناطق سيطرتنا وتكون عاصمتها هي العاصمة الوطنية الخرطوم.
- نرغب في انتهاء الحرب وفقا لاتفاق سياسي سلمي تتشكل بعده سلطة مدنية شرعية لإدارة البلاد.
- ندعو كل أهل السودان لحوار واسع حول كيفية المحافظة على وحدة البلاد وتجنيبها ويلات الانقسام .
- الأولوية يجب أن تكون لإنهاء الحرب وتوحيد السودان.
- ندعو القوى السياسية والمدنية لتحمل مسؤوليتها والوقوف أمام محاولات تفتيت السودان.
- لا توجد حكومة شرعية في السودان منذ 25 أكتوبر.
- بعد 15 أبريل حدث إنهار دستوري شامل في السودان فقدت بسببه حكومة الأمر الواقع شرعيتها تماما.
- إعلان حكومة في جزء من أجزاء السودان واستمرار البرهان في ادعائته سيؤدي إلى تقسيم السودان.
- رغم سيطرة قواتنا على غالب السودان لكننا لم نقم بإعلان حكومة لأننا لا نسعى الى سلطة.