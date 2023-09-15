السودان.. دقلو يلمح لتشكيل حكومة جديدة

حذر قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو المعروف أيضا بـ"حميدتي"، من احتمال تقسيم السودان، ملمحا إلى إمكانية تشكيل حكومة جديدة في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، وفق سكاي نيوز عربية.

جاء حديث دقلو في تسجيل صوتي نشره على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، وقال إنه يوجهه إلى الشعب السوداني والمجتمع الإقليمي والدولي.

وأدلى دقلو بالتصريحات التالية في التسجيل الصوتي: