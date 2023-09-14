رابط التقديم على وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

نشرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، تفاصيل توفرها لعدد من الوظائف الإدارية والهندسية الشاغرة، وذلك للمواطنين السعوديين فقط.

وأعلنت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني أن الوظائف الخالية بها متاحة لحمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات الإدارية والهندسية.

وأضافت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن العمل متوفر بالمقر الرئيسي للهيئة في العاصمة السعودية “مدينة الرياض”.

وظائف هيئة الزكاة

وأشارت الهيئة، أنّ الوظائف الخالية بها جاءت وفق المسميات التالية:

مدير الحسابات: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.

مصمم رئيسي/ تجربة المستخدم: وأن يكون المتقدم حاصل على شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، تقنية المعلومات).

مدير المكافآت وإدارة المواهب: أن يكون المتقدم حاصل على شهادة البكالوريوس في التخصصات التالية: (إدارة الموارد البشرية، إدارة الأعمال)، ويفضل شهادة الماجستير.

مهندس رئيسي/ إدارة الوصول: ولابد أن يكون المتقدم حامل لشهادة البكالوريوس في التخصصات الآتية: (علوم الكمبيوتر، تقنية المعلومات).

موعد التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة، أنَّ التقديم مُتوفر عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بداية من تاريخ اليوم الخميس الموافق 14 سبتمبر 2023م.

رابط وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، من المتقدمين، الإطلاع على تفاصيل شروط الوظائف المعلنة، من خلال موقع الهيئة عر الرابط التالي..https://careers.zatca.gov.sa/search/?createNewAlert=false&q=&locationsearch=

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

يذكر أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تأسست على يد قادةٍ عملوا على حماية الحدود وتعزيز الأمن الوطني، وتحقيق اقتصاد مزدهر، ومستقبل مستدام.

ورسمت الهيئة رؤيتها المستقبلية انطلاقًا من دورها الوطني؛ لحماية الوطن وأن تكون أنموذجًا عالميًّا في إدارة الزكاة والضرائب والجمارك وتيسير التجارة بفعالية وشفافية مع التركيز على العميل، مستخدمة في ذلك أبرز الأساليب الإدارية، وأحدث التقنيات العالمية؛ مما أسهم في تحقيقها لسلسة من الإنجازات التي لاقت أصداءً عالمية، وعددًا من الجوائز المحلية والإقليمية.