باريس سان جيرمان في مواجهة صعب أمام نيس بالدوري الفرنسي

يخوض فريق نادي باريس سان جيرمان مواجهة صعبة أمام نظيره فريق نيس، والتي تجمع الفريقين مساء غدًا الجمعة، على ملعب ستاد بارك دي فرانس "حديقة الامراء" ضمن مواجهات الجولة الخامسة من مباريات الدوري الفرنسي لكرة القدم لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

يخوض باريس سان جيرمان مواجهة نيس وعينه على الثلاثة نقاط ليعتلي صدارة الترتيب بشكل مؤقت حتى نهاية الجولة منتظرًا نتائج الأندية الأخرى في الجولة ذاتها، على الجانب الأخر يسعى فريق نيس لتحقيق انتصار مفاجئ يتقدم به 6 مراكز دفعه واحدة ويرتقي به للمركز الثاني في الترتيب.

باريس يواجه نيس الأقوى دفاعيًا

يحتل باريس سان جيرمان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 8 نقاط جمعها من الفوز في مواجهتين والتعادل في مواجهتين وبدون هزيمة، يعتبر فريق العاصمة صاحب ثاني أقوى خط هجوم في المسابقة بـ 8 أهداف والثاني من حيث القوة الدفاعية خلف نيس منافس الجمعة.

على الجانب يأتي فريق نيس في المركز الثامن من الترتيب برصيد 6 نقاط من انتصار وحيد وثلاثة مواجهات تعادل، يمتلك الفريق ثاني أضعف خط هجوم في البطولة بـ 4 أهداف، ومعه أقوى خط دفاع في المسابقة بهدفين فقط سكنت شباكه.

حقق باريس سان جيرمان الانتصار في الجولة الماضية على حساب فريق ليون بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، بينما فاز نيس على نظيره ستراسبورج بهدفين دون مقابل.

تنطق مباراة باريس سان جيرمان ضد نيس في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ويتولى الحكم كليمون توربان المهمة من ساحة حديقة الأمراء.