جامعة الفيوم تحصد المركز الرابع في أسبوع شباب الجامعات

حصلت بعثة جامعة الفيوم برئاسة الدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية التى شاركت فى مسابقات أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر والذى عقد خلال الفترة من ٧ وحتى ١٤ سبتمبر الجارى بجامعة حلوان على المركز الرابع عام على مستوى ٤٢ جامعة حكومية وخاصة وأهلية. وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور محمد فاروق على الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

حصدت جامعة الفيوم أربع ميداليات ذهبية، وأربع ميداليات فضية، والمستوى الأول فى الجوالة والخدمة العامة على مستوى الجامعات المشاركة.

ميداليات ذهبية

ذهبت أولى الميداليات الذهبية للطالب محمود أحمد عبد الله كلية الطب البشرى فى مسابقة شعر الفصحى، بينما حصل الطالب عمار كامل عبد التواب كلية الطب البشرى على ذهبية مسابقة الحديث الشريف، وحصلت الطالبة مريم هانى عبد البديع كلية التربية النوعية على الميدالية الذهبية فى الاشغال الفنية بمعرض الفنون التشكيلية، وفاز الطالب حسام أشرف كلية الصيدلة بذهبية مسابقة التصوير الضوئي.

واقتنصت أسماء احمد ابراهيم الطالبة بكلية الزراعة الميدالية الفضية فى التصوير الزيتي، والطالبة شهد محمد هاشم بكلية التربية النوعية على فضية الخزف، وكذلك حصل الطالب محمد أحمد أسماعيل بكلية التربية النوعية على فضية المعرض العلمي، والطالب يوسف أشرف حسين عثمان كلية الخدمة الاجتماعية على فضية معرض المنتجات الصغيرة.

وحصد منتخب جوالي وجوالات جامعة الفيوم المركز الأول على مستوى الجامعات فى جميع المجالات الكشفية، وجاء ترتيبه الأول فى مجالات الدين والحياة والتطبيقات العلمية والبيئية والفنون والآداب، وأول اقتصاد ومواطنه وتطلع للقيادة و مهارات الحياة، وأول كرنفال وخدمة عامة، وأول تقاليد كشفية وأول صحة ورياضة، وأول قيم واتجاهات كشفية.

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