شيرين عبد الوهاب تستعد لإطلاق حفلها الغنائي في السعودية

تستعد المطربة شيرين عبد الوهاب لإحياء حفلها الغنائي في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات مهرجان "لحظات العلا".

شيرين عبد الوهاب

يقام الحفل على مسرح قاعة المرايا، يوم الجمعة 27 أكتوبر القادم، ونشرت صفحة المهرجان في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام الملصق الدعائي للحفل، وكتبت معلقة عليه: "بحضورها المُميّز، وصوتها الدافئ، تُحيي الفنانة "شيرين عبد الوهاب" حفلاً على أرض الحضارات، ناثرةً الإبداع في سمائها، لتُهدي عشاقها أجواءً آسرة الجمال".

موعد طرح تذاكر الحفل

ومن المقرر طرح تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب بدءا من الثلاثاء 19 سبتمبر.

من ناحية اخري، يذكر أن قاعة مرايا استضافت في السابق العديد من حفلات النجوم العالميين، ومنهم اليشيا كيز، أندريا بوتشيلي، الشاب خالد، وراسل بيترز.

شيرين عبد الوهاب

يشار إلى أن شيرين أحيت مساء الجمعة 25 أغسطس الماضي حفلا غنائيا في الرياض، ضمن فعاليات موسم الجيمرز.

وموسم الجيمرز تجمع كبير للألعاب والرياضات الإلكترونية وعشاق الألعاب من جميع أنحاء العالم، وتقام فعالياته في العاصمة السعودية الرياض.

أطلت شيرين عن جمهورها ببدلة من العلامة الرياضية Adidas، من الساتان، ويصل سعر الجاكيت إلى 540 دولارا، أي ما يعادل 17 ألف جنيه، ونسقته على بنطلون أسود من نفس الخامة والعلامة التجارية.

شيرين عبد الوهاب

كما كان لشيرين ظهور مفاجئ على المسرح خلال حفل "ليلة الدموع"، الذي أقيم مساء الخميس 24 أغسطس الماضي في جدة، وشارك فيه عدد كبير من النجوم، وهم حمادة هلال وطارق الشيخ وأحمد سعد وهيثم شاكر ومسلم وتامر عاشور وأحمد كامل.