طبيب الزمالك: تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وتجهيز أماكن الاستشفاء

أكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي في الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه قام باتخاذ كافة إجراءات السلامة الخاصة ببعثة الفريق المتواجدة حاليا في تنزانيا، والتي تستعد لمواجهة فريق أرتا سولار الجيبوتي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

طبيب الزمالك: تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية

و قال محمد أسامة إنه وصل إلى تنزانيا قبل وصول بعثة الفريق بـ24 ساعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والطبية داخل فندق المعسكر ، مؤكدا أن الأمور تمت بأفضل شكل ممكن، و كان برفقته إبراهيم زارع عضو الجهاز الإداري الذي حرص تجهيز الأمور الإدارية بالتنسيق مع عبد الواحد السيد مدير الكرة.

و شدد رئيس الجهاز الطبي على أنه قام أيضا بتجهيز الأماكن الخاصة بالاستشفاء الخاص باللاعبين حتي يتسنى لهم العمل بالشكل الأمثل.

و أضاف محمد أسامة أنه كان حريصا على الاجتماع ببعض الأطباء داخل المستشفيات في تنزانيا للاطمئنان على كافة الأوضاع الطبية داخل البلد .

و أشار رئيس الجهاز الطبي إلى أنه قام بالتنسيق مع الدكتور عمر عادل طبيب التغذية بالفريق، والشيف شريف صابر المتواجد مع البعثة فيما يتعلق بوجبات الفريق والأمور الخاصة بالتغذية.

ويستعد الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ٣٢ للبطولة الكونفدرالية، والمقرر لها في تنزانيا في الرابعة عصر يوم السبت المقبل.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد عبد الرحيم " إيشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - ناصر منسي.