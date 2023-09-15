حفل ختامي لأنشطة نادى الطفل الصيفي بمنفلوط

أقام المركز الثقافي للطفل بمنفلوط، برئاسة أبو الحسن محمد، الحفل الختامي لأنشطة برنامج نادي الطفل الصيفي في مقر جمعية الشبان العالمية بمنفلوط. وقد تضمن البرنامج مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية المبهجة.

بدأ الحفل بالكلمات الترحيبية والافتتاح، حيث استضاف الحفل الفنانة فاطمة الزهراء عبد الحميد، والتي قدمت عرضاً فنياً مميزاً. وتم عرض معرض نتاج ورش نادي الطفل الصيفي، حيث شارك الأطفال في عدة ورش عمل، وعرضوا نتاجاتهم المبدعة في المعرض.

بالإضافة إلى ذلك، قدم كورال أطفال المركز الثقافي للطفل بمنفلوط أغانٍ جميلة وممتعة للحضور. ومن بعدها، قدمت مجموعة مواهب من المركز عرضاً مسرحياً بعنوان "الترحيلة"، والذي حظي باستحسان الجمهور.

واختتمت فعاليات الحفل بتكريم المشاركين والأطفال المتميزين في البرنامج. حيث قدمت شهادات تقدير للأطفال المتفوقين وتكريم خاص لمن أبدعوا في المشاركة بالفعاليات.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والتعليمات الصادرة من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني. وتم تنظيمها بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، وبرئاسة فرع ثقافة أسيوط ضياء مكاوي. وتأتي هذه الفعاليات ضمن برنامج "ثقافتنا في أجازتنا" للموسم الصيفي، بهدف تقديم باقة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية للأطفال في المنطقة.

ويقدم المركز الثقافي للطفل بمنفلوط هذه الأنشطة بغرض تنمية مهارات الأطفال وإثراء حياتهم الثقافية والفنية، كما يسعى لتعزيز قيمة الثقافة والتعليم بين شرائح المجتمع الصغيرة في المنطقة. وقد حظي هذا البرنامج بإقبال كبير من الأطفال وأولياء الأمور، حيث استمتع الجميع بالفعاليات الممتعة التي تضمنها.

الحفل الختامي لأنشطة نادى الطفل الصيفي بالمركز الثقافي للطفل بمنفلوط

الحفل الختامي لأنشطة نادى الطفل الصيفي بالمركز الثقافي للطفل بمنفلوط

الحفل الختامي لأنشطة نادى الطفل الصيفي بالمركز الثقافي للطفل بمنفلوط

الحفل الختامي لأنشطة نادى الطفل الصيفي بالمركز الثقافي للطفل بمنفلوط

الحفل الختامي لأنشطة نادى الطفل الصيفي بالمركز الثقافي للطفل بمنفلوط