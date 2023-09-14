القيمة التسويقية للاعبي الأهلي واتحاد العاصمة قبل لقاء السوبر الأفريقي

يتفوق الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي على نظيره اتحاد العاصمة في القيمة التسويقية للاعبين، والتي جاءت في احدث تجديد لها عقب الميركاتو الصيفي المنتهي 2023، وقبل لقاء السوبر الأفريقي المرتقب الذي يجمع بين الفريقين مساء غدًا الجمعة.

القيمة التسويقية.. الأهلي يتفوق وعبدالمنعم الأغلى

ووصلت القيمة التسويقية للاعبي النادي الإهلي إلى 30.35 مليون يورو متفوقًا على نادي اتحاد العاصمة الجزائري بأكثر من ضعفين، والذي وصلت قيمته التسويقيه إلى 9.60 مليون يورو، وفقًا لموقع ترانسفير ماركت.

ويعتلي محمد عبدالمنعم مدافع فريق النادي الأهلي القيمة التسويقية في فريق المارد الأحمر بـ 3 مليون يورو، وهو أعلى لاعب قيمة على أرض الملعب في اللقاء المرتقب متخطيًا زين الدين بلايد نجم فريق اتحاد العاصمة الأعلى قيمة في الفريق الجزائري بـ 1 مليون يورو فقط.

الأهلى يستعد لمواجهة السوبر الأفريقي

ويلتقي الاهلي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، مساء غدًا الجمعة، الموافق 15 سبتمبر 2023، في المواجهة المرتقبة التى تجمع الفريقين للفوز بلقب السوبر الأفريقي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المتوقع أن يبدأ مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي مباراة اتحاد العاصمة بطريقة لعب 4-3-3، والتي تتكون من:-

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: علي معلول - محمد عبدالمنعم - رامي ربيعة - محمد هاني.

في خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - إمام عاشور.

في خط الهجوم: بيرسي تاو - حسين الشحات – محمود عبدالمنعم كهربا .