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الجمعة 15 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

لعشاق الكلات الحارة.. طريقة تحضير دجاج مقرمش ديناميت

دجاج حار
دجاج حار

الأكلات الحارة من الأصناف التي يحبها البعض ويفضلها عن العادي، حيث يعطي نكهه مميزه للوصفة وتجعلها ألذ وأشهى، ولذلك مقدم لك وصفة الدجاج المقرمش الحار.


 

دجاج حار

طريقة عمل دجاج مقرمش حار

المقادير

- مكونات تتبيلة الدجاج :

  • عصير الليمون : 1 حبة
  • الصويا صوص : 2 ملعقة كبيرة
  • الثوم : ملعقة كبيرة (مفروم)
  • الزنجبيل : ملعقة كبيرة (مفروم)
  • ملح : ملعقة صغيرة
  • فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة
  • صدر الدجاج : 2 صدر (مقطع مكعبات متوسطة الحجم)

- مكونات التغطية :

  • دقيق : نصف كوب
  • النشاء : 3 ملاعق كبيرة
  • البيض : 3 حبات (مخفوق)

- مكونات صوص ديناميت حار :

  • الصلصة : 2 ملعقة كبيرة (صلصة فرنسية)
  • الكاتشاب : 2 ملعقة كبيرة
  • سويت تشيلي صوص : 2 ملعقة كبيرة
  • الشطة : ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

  • ضعي الدجاج المقطع في وعاء واخلطيه جيداً مع باقي مكونات التتبيلة، واتركيه مغطى في الثلاجة لمدة ساعتين.
  • امزجي الدقيق والنشاء في طبق، ثم أخرجي وعاء الدجاج من الثلاجة، ومرري مكعبات الدجاج بخليط البيض ثم بخليط الدقيق والنشا لمرتين.
  • سخني مقلاة على النار واقلي مكعبات الدجاج حتى تنضج ثم تصفى على ورق مطبخ.
  • لتحضير صوص الديناميت الحار: اخلطي المكونات معاً في طبق، وتوضع على الدجاج المقلي مع التقليب جيداً ثم يقدم.

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