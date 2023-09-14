كاملة .. مشاهدة مسلسل سفاح الجيزة الحلقة 7 السابعة كاملة ماي سيما وشاهد نت VIP

يشهد مسلسل "سفاح الجيزة" إقبالًا هائلًا من الجمهور، إذْ يترقب الآلاف بفارغ الصبر انطلاق الحلقات المقبلة من هذا العمل المثير، الجمهور العربي قد تأسرت قلوبهم بشدة بالأحداث الشيقة التي عُرضت في الحلقات السابقة من المسلسل، مما جعلهم ينتظرون بحماس شديد الحلقات الجديدة لمعرفة المزيد عن تطورات القصة.

يأتي هذا المسلسل الدرامي بطولة النجم أحمد فهمي، الذي يقوم بتجسيد دور سفاح الجيزة ببراعة وإثارة، تمتاز القصة بتوجيه رسالة غامضة ومليئة بالتشويق والإثارة، مما جعل الجمهور يتفاعل بشكل كبير مع أحداثها، ومنذ الحلقة الأولى وحتى السادسة، توالت الأحداث المشوقة والمفاجآت التي تركت الجمهور في حالة من الفضول والترقب لمعرفة الأحداث المقبلة، الكثيرون يصفون المسلسل بأنه إنتاج مصري استثنائي يثبت مكانته في عالم الدراما العربية.

بالنظر إلى هذا الجدول الزمني المليء بالأحداث المشوقة، يبدو أن الجمهور مصمم على متابعة "سفاح الجيزة" حتى الحلقة الأخيرة، يترقب الجمهور بفارغ الصبر انطلاق الحلقة 7-8 لمعرفة مزيد من التفاصيل والمفاجآت التي يحملها هذا العمل الرائع، ويُظهر مسلسل "سفاح الجيزة" أن الدراما المصرية لا تزال تحتفظ بجاذبيتها وتأثيرها الكبير على الجمهور العربي، ويمثل مثالًا رائعًا على الإبداع والمهارة في صناعة الأعمال الفنية.

تستند قصة مسلسل "سفاح الجيزة" إلى حادثة حقيقية وقعت قبل سنوات عدة، وهذا يجعل الجمهور يتفاعل بشكل كبير مع الأحداث ويزداد تشوقًا لمعرفة المزيد ومصير السفاح بعد ارتكابه لتلك الجرائم، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل يتصدر اسم "سفاح الجيزة" جميع محركات البحث، وترند اسم أحمد فهمي بطل المسلسل على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، نظرًا لنجاحه الكبير منذ الحلقة الأولى، ويتميز المسلسل بنوعية فريدة من نوعها، إذْ قدم أحمد فهمي أداءً استثنائيًا لم يشاهده الجمهور من قبل، مما يجعل لديه فرصًا كبيرة في العمل مع المنتجين والمخرجين في المستقبل، وفي هذه الفقرات، سننشر تفاصيل حصرية عن أحداث الحلقات 7-8 من المسلسل.

مسلسل سفاح الجيزة الحلقة 7-8:



في قلب مسلسل "سفاح الجيزة" تنكشف قصة حقيقية مروعة تعود إلى أعوام 2016 و 2017، حينما ارتكب شخص يُعرف باسم القذافي 4 جرائم وحشية بطرق غامضة تثير الرعب في قلب منطقة الجيزة، تمت محاكمته وإدانته بالإعدام شنقًا، لكن حتى اليوم لم يُنفَّذ الحكم، مما أطلق على هذا الجاني لقب "سفاح الجيزة".

الممثل البارع أحمد فهمي يتقمص دور سفاح الجيزة ببراعة مذهلة، إذْ يقدم شخصيته بكل تفاصيلها المربكة، يقوم سفاح الجيزة بارتكاب جرائمه بدقة فائقة ودون ترك أي أثر يمكن تتبعه، مما يجعله يبدو كأنه يخرج من المشهد دون أن يترك أي تلميح عن جريمته.

اضغط هنا لمشاهدة الحلقة 7 و8 من مسلسل سفاح الجيزة

اضغط هنا لمشاهدة الحلقة 7 و8 من مسلسل سفاح الجيزة

في الحلقة 7 من المسلسل، تأتي مفاجأة مذهلة حينما يتلقى سفاح الجيزة مكالمة هاتفية من والدته، تُخبره بأنها تريده أن يعود إليها. ينقلب الوضع رأسًا على عقب مع اقتراب الشرطة من الجريمة الأخيرة، ويتم وضع سفاح الجيزة تحت المراقبة، يبدأ الكشف عن الكثير من التفاصيل المثيرة حول جريمته الأخيرة، والتي تتعلق بقتل شقيقة زوجته الشابة زينة، التي تجسدها الممثلة الواعدة ركين سعد.

هذه القصة المعقدة والمليئة بالتشويق والتفاصيل المثيرة تجعل "سفاح الجيزة" مسلسلًا لا يمكن تفويته، إذْ يتابع الجمهور بشغف شديد لمعرفة كيف ستتطور الأحداث وما ستكشفه الحلقات المقبلة من هذا العمل الرائع.