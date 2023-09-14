أبدي مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بإقامة مباراة السوبر الإفريقي في المملكة العربية السعودية، خاصتًا لامتلاك المارد الأحمر قاعدة جماهيرية كبيرة سيكون له دور مهم في تحفيز اللاعبين خلال اللقاء.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الأفريقي

وإستقر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على تشكيلة فريقه الذي يخوض مباراة السوبر أمام اتحاد العاصمة الجزائري على كأس السوبر الإفريقي.

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في الدفاع: علي معلول، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، محمد هاني.

في الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، إمام عاشور.

في الهجوم: بيرسي تاو وحسين الشحات وكهربا

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى أمام نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، مساء غدا، الجمعة الموافق 15 سبتمبر 2023، في المواجهة المرتقبة التى تجمع الفريقين للفوز بلقب السوبر الأفريقي.

أزمة أنتوني موديست في مباراة السوبر الأفريقي

وتنص لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الـ "كاف"، على انه لا يحق لأي فريق من طرفي بطولة السوبر الأفريقي، او قيد لاعب جديد في قائمتة، بعد الميعاد المحدد لإرسال القائمة، اى انه لا يملك الأهلي أحقية مشاركة موديست في مباراة السوبر الأفريقي، بسبب عدم قيده في قائمة النادي الأهلي للبطولة.

علن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، الوقوف دقيقة حداد، خلال مباراة الأهلي ونظيره اتحاد العاصمة الجزائري المقرر إقامتها غد الجمعة، في كأس السوبر الأفريقي بالمملكة العربية السعودية