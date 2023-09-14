الخميس 14/سبتمبر/2023 - 08:38 م 9/14/2023 8:38:42 PM

منذ شهور قليلة تفاجأ المصريون بقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية للأحذية-باتا، بالموافقة على دمج الشركة المصرية للأحذية باتا، فى شركة المحاريث والهندسة.

لأن شركة باتا توقفت منذ 8 سنوات كنشاط صناعى، ولا توجد أى منتجات خاصة بشركة باتا، تحول نشاط الشركة من نشاط صناعى إلى تجارى.

وشركة باتا لها أكثر من 86 فرعا على مستوى الجمهورية، واستند الخبراء باللجنة باستخدام فروع شركة باتا ومخازنها لتكون فروعًا لشركة المحاريث والهندسة.

الأمر الذى جعلنى أتذكر حكايتى مع باتا، ومن خلال زياراتى إلى دول أفريقيا منذ سنوات وبالتحديد دول أوغندا وكينيا وإثيوبيا فوجئت بأن أشهر المحلات فى عواصمهم سواء نيروبى فى كينيا أو أديس بابا فى أثيوبيا أو كمبالا فى أوغندا كانت محلات باتا وتعد أشهر وأفخم المحلات. وتعجبت أن فروع شركة باتا فى مصر لن يهتم بها أحد منذ مطلع الستينيات. فهى كانت تبيع الكوندرة والشوز. بحوالى 99 قرشا، وهذه الأصناف تسمى حاليا بالكوتشى الذى يبلغ سعره أرقاما كبيرة. ومن خلال تجوالى فى العواصم الأفريقية، وزيارتى إلى محلات باتا الشهيرة لديهم تذكرت الماضى وأيام الصبا عندما كنت فى بلدتى بمحافظة الشرقية، وكان أبى وأمى رحمة الله عليهما عندما كنت أنجح فى الصفوف الابتدائية والإعدادية كانا يكافآنى بشراء الكوندرة أو الشوز. وكان لهما لونان أبيض وأزرق. وكانت بأربطة وسعرها 99 قرشا، وكانت بالنسبة لى هدية عظيمة ألعب بها الكرة الشراب فى شوارع بلدتى بمحافظة الشرقية، وكانت تعيش معى إجازة الصيف أربعة أشهر حتى دخول المدارس. هذه هى محلات باتا، التى خدمت ملايين المصريين فى شراء الأحذية لسعرها الرخيص وللأسف الشديد تدهورت فروع باتا على مستوى الجمهورية.

وتعد شركة Bata شركة متعددة الجنسيات تعمل فى صناعة الأحذية والموضة، تأسست الشركة فى مدينة زلين، جمهورية التشيك فى عام 1931، يقع مقرها الرئيسى الآن فى سويسرا.

وإن أهم الشركات الرئيسية التابعة لشركة باتا العالمية هى باتا أوروبا العالمية، باتا أمريكا الشمالية، باتا أسيا وأفريقيا والمحيط الهادى، باتا أمريكا اللاتينية.

شركة باتا هى شركة عائلية، وهى شركة مقسمة إلى ثلاث وحدات أعمال: باتا، باتا الصناعية (أحذية الأمان) والأحذية الرياضية (النمط الرياضى). وتُعد الشركة من الشركات الرائدة فى صناعة الأحذية فى العالم من حيث الحجم و الإنتاج والانتشار، ولديها أكثر من 5300 متجر فى أكثر من 70 دولة ومصانع إنتاج فى صناعة الأحذية. واخيرا أقول وداعا محلات باتا.