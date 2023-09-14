مدبولي: تخفيضات من 20 إلى 50% بمعارض أهلا مدارس

كشف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، عن تفاصيل التخفييضات بمعرض أهلا مدارس الذي افتتخه اليوم الرئيسى بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر.

وقال "مدبولي" خلال كلمته عقب الافتتاح، اليوم الخميس، إن السلع فى معارض أهلا مدارس تتراوح نسبة الخصم فيها ما بين 20 إلى 50%، موضحًا أن المنتجات عالية الجودة وبسعر مناسب.

وتابع "أسعار الأحذية والشنط والأدوات المدرسية في متناول الأسرة المصرية.. والمعارض فرصة للدولة تقول لتقديم سعر مناسب للمواطن في وقت التضخم العالمى".

وتابع: "بقدم الشكر لاتحاد الغرف التجارية والعارضين على التخفيضات التى يتم تقديمها فى معارض أهلا مدارس على مستوى الجمهورية".

وكشف مدبولي عدد منافذ معارض أهلا مدارس بمختلف محافظات الجمهورية، قائلا:"تشمل 480 منفذا، منهم 58 معرضا رئيسيا"، مستطردا:"لدينا 480 منفذا يشملون نفس هذه النوعية من المنتجات منهم 58 معرض رئيسى وهذا جهد من الدولة ممثلة فى كل الوزارات".

وواصل مدبولي أنه تم إطلاق 84 سيارة ينتشرون في كل ربوع الجمهورية.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء معرض أهلا مدارس، بأرض المعارض، ويرافقه وزير التموين وعدد من المسئولين.

ويستمر المعرض خلال الفترة من 15 وحتى 29 أغسطس، ويضم المعرض "الأدوات الكتابية – الملابس - الأحذية والمنتجات الجلدية – المواد الغذائية – الحاسب الآلي - خدمات البنوك".

التخفيضات والخصومات لن تقل عن 10 %

وقدرت غرفة القاهرة التجارية، أن التخفيضات والخصومات لن تقل عن 10 % وقد تصل في بعض الأصناف إلى 25% بحسب تقرير متابعة الاستعداد للمعرض في القاهرة.