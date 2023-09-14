السوبر الأفريقي.. الأندية الجزائرية "وش السعد"على الأهلي قبل مباراة اتحاد العاصمة

يخوض الفريق الأول لكرةالقدم بالنادي الأهلي مباراة هامة أمام اتحاد العاصمة الجزائري، مساء غدا الجمعة، في لقاء التتويج بلقب كأس السوبرالأفريقي.

المباراة الثالثة (الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري)

ويلعب المارد الأحمر مواجهة السوبر بصفته بطلا لدوري أبطال أفريقيا، فيما يخوض اتحاد العاصمة الجزائري المباراة بصفته بطلا لكأس الكونفدرالية.

وإلتقي فريق الكرة بالنادي الأهلي أمام اتحاد العاصمة مباراتين عام 2005 ، بدور الـ 16 ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث استطاع أبناء القلعة الحمراء تحقيق الفوز ذهابًا بنتيجة هدف دون رد بمحمد بركات،والتعادل إيابا بنتيجة هدفين لكل فريق، ليصعد الأحمر لدور الثمانية بالبطولة.

الأندية الجزائرية وش السعد على الأهلي

ـ دورى أبطال إفريقيا عام 1976، الأهلي يفوز على مولودية الجزائر

ـ دورى ابطال افريقيا 2005 ،الأهلي يفوز على اتحاد العاصمة فى دور الـ16 .

ـ دوري أبطال أفريقيا عام 2006، الأهلي يفوز على شبيبة القبائل الجزائري.

ـ دورى ابطال افريقيا عام 2011، الأهلى يفوز على مولودية العاصمة الجزائري.

ـ دوري أبطال أفريقيا عام 2019، الأهلي يفوز على شبيبة الساورة الجزائري في دور المجموعات.

ـ دوري أبطال أفريقيا عام 2022، الأهلى يفوز على وفاق سطيف الجزائري في نصف النهائي.

موعد مباراة السوبر الأفريقي

ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس ، الناقل الفضائي للفعاليات الأفريقية على صعيدي الأندية والمنتخبات.

وأسفر الاجتماع الفني لمباراة السوبر الأفريقي ، عن الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، بينما يرتدي الفريق الجزائري قميصًا باللون الأبيض والشورت الأسود والجورب الأبيض.

واجتمع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي مع لاعبي الفريق كما عقد جلسة مع جهازه المعاون لترتيب بعض الأمور الفنية والتنظيمية قبل خوض المباراة.

ووضع كولر برنامجاً مكثفاً لتجهيز الثنائي الجنوب أفريقي بيرسي تاو والفرنسي أنطوني موديست بعدما تأخرت عودة تاو للبعثة عقب المشاركة في ودية جنوب أفريقيا ضد الكونغو الديمقراطية.

ويسعى كولر لتجهيز تاو سريعاً لمشاركته أساسياً في مواجهة السوبر كما أن موديست قد يشارك في جزء من المباراة وفقاً لحالته الفنية والبدنية.

وتأكد خروج خالد عبد الفتاح مدافع الفريق من حسابات كولر لعدم تعافيه بصورة كاملة بجانب عدم اكتمال جاهزيته الفنية والبدنية لمواجهة السوبر الأفريقي وهو ما جعل كولر يجتمع باللاعب ويبلغه بأنه خارج حساباته في مباراة السوبر.